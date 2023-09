Trwa ogólnoświatowa kampania, w której biorą udział Świadkowie Jehowy z Zielonej Góry i okolic

Świadkowie Jehowy biorą udział w ogólnoświatowej kampanii, mającej na celu rozpowszechniania publikacji, według której lepsze rządy na Ziemi gwarantuje Królestwo Boże. W akcji biorą udział również Świadkowie z województwa lubuskiego, w tym z Zielonej Góry i okolic.

Kampania Świadków Jehowy w Zielonej Górze

- Podczas, gdy mnóstwo osób skupia się na zmianach w polityce, Świadkowie Jehowy opublikowali w wersji drukowanej i elektronicznej specjalne wydanie czasopisma „Strażnica” pod tytułem „Czym jest Królestwo Boże?", dostępnego w ponad 780 językach - informuje Nathan Zieliński, lokalny rzecznik Świadków Jehowy w Zielonej Górze. - Ponad 117 tysięcy ochotników z całej Polski udostępnia to czasopismo we wrześniu. Również w naszym mieście. - To dla mnie i dla mojej żony świetna okazja, żeby pokazać mieszkańcom naszej okolicy, że ich kochamy i chcemy podzielić się najcenniejszą informacją, dzięki której będą mogli spojrzeć w przyszłość z uzasadnionym optymizmem, a przykra rzeczywistość stanie się bardziej zrozumiała i łatwiejsza do zniesienia - powiedział Leszek Myśliński.

"Przyjdź Królestwo Twoje"

Od wieków miliony ludzi, którzy wierzą w Jezusa modlą się słowami „przyjdź Królestwo Twoje". Ale czy zastanawiają się nad tymi słowami? Świadkowie Jehowy przyglądają się bliżej temu stwierdzeniu. Gdzie to Królestwo ma przyjść? Co to oznacza dla każdego człowieka?

- To wydanie „Strażnicy” wyjaśnia te kwestie odwołując się do kluczowych fragmentów Pisma Świętego - wyjaśniają Świadkowie. - Opracowano je z myślą zarówno o nowych, jak i doświadczonych czytelnikach Biblii. Oprócz powyższych to czasopismo w jasny i prosty wyjaśnia: Dlaczego wszyscy potrzebujemy Królestwa Bożego?

Kiedy Królestwo Boże zacznie panować nad ziemią?

Czego dokładnie na Ziemi dokona Królestwo Boże?.

- Wiele ludzi uważa, że potrzebujemy lepszych rządów, ale tylko nieliczni są zgodni co do tego, jak to osiągnąć - mówi Nathan Zieliński, lokalny rzecznik Świadków Jehowy w Zielonej Górze. - Dobra wiadomość jest taka, że Jezus będzie doskonałym władcą, który chce i potrafi rozwiązać wszelkie problemy, z jakimi dzisiaj się borykamy. Nasza kampania okaże się dla mieszkańców Zielonej Góry orędziem pełnym nadziei.

iPolitycznie - Szynkowski o zaangażowaniu filmu Holland w kampanię