Świadkowie Jehowy będą obchodzić swoje święto w Lubuskiem. Pamiątka to dla nich najważniejszy dzień w roku

Świadków Jehowy w województwie lubuskim jest naprawdę dużo. Potwierdza to, chociażby zeszłoroczny Kongres Świadków Jehowy zorganizowany w Zielonej Górze. W hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego każdego dnia pojawiało się ponad 3,5 tys. osób! Wkrótce Świadkowie Jehowy będą obchodzić swoje najważniejsze święto — Pamiątkę śmierci Jezusa.

W piątek (14 lipca) w Zielonej Górze rozpoczął się Kongres Świadków Jehowy 2023. To trzydniowe wydarzenie, które zostało zorganizowane w Zielonej Górze po pięciu latach przerwy. Pierwszego dnia w hali…

9 mln Świadków Jehowy upamiętni śmierć Jezusa

- Każdy mieszkaniec jest mile widzianym gościem — mówi Nathan Zieliński, rzecznik Świadków Jehowy w regionie Zielona Góra. - Uroczystość ta, znana jako Pamiątka, to najważniejszy dzień dla niemal 9 milionów Świadków Jehowy na całym świecie. Obchodzą oni to święto każdego roku, zgodnie z poleceniem Jezusa zapisanym w Ewangelii według Łukasza 22:19: „Czyńcie to na moją pamiątkę. Pan Jezus wypowiedział powyższe słowa blisko dwa tysiące lat temu. Zgodnie z biblijnym kalendarzem księżycowym, w tym roku przypada on na niedzielę, 24 marca. Właśnie wtedy spotykamy się, aby upamiętniać śmierć Jezusa Chrystusa.

Najważniejszy dzień w roku dla Świadków Jehowy, czyli Pamiątka śmierci Jezusa odbędzie się 24 marca 2024 roku. Świadkowie spotkają się w wielu miejscach, w tym także w Zielonej Górze, by po zachodzie słońca upamiętniać śmierć Jezusa Chrystusa.

Wielu zainteresowanych przychodzi na Pamiątkę

Na całym świecie jest około 9 mln Świadków Jehowy. Co ciekawe, w zeszłym roku na święto Pamiątki przyszło ponad 20 mln osób, czyli ponad dwa razy więcej niż jest samych wyznawców.

Gdzie odbywa się Pamiątka w Lubuskiem?

- Podobnie jak to było w ubiegłych latach, także i teraz w Zielonej Górze, Świadkowie Jehowy rozpoczęli specjalną kampanię zapraszania na doroczne święto Pamiątki, ale także na wykład specjalny „Zmartwychwstanie — zwycięstwo nad śmiercią!”, który zostanie wygłoszony w niedzielę 17 marca w miejscowej Sali Królestwa przy ulicy Jeleniej 1b - mówi N. Zieliński.

We wspomnianej kampanii w Polsce udział bierze ponad 116 tysięcy Świadków Jehowy, w tym także Paula Sitarz z Zielonej Góry. Co ją do tego skłania?