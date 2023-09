Ogólnopolski festiwal tańca współczesnego w piątek i sobotę w Zielone Górze. Zobacz move festival

– Stosujemy dużo improwizacji i to jest nasz znak rozpoznawczy. Kto tego nie zna, fajnie żeby poznał. To bardzo interesująca praca. To nie jest operowanie choreografią tradycyjnie ujmowaną, albo tańcem tradycyjnie ujmowanym, jako układ taneczny. To bardziej operowanie symboliką ruchu, tańcem, jako językiem, którym komunikujemy się z widzem. Rozwijam tę metodę, zgłębiam ją. Staramy się ją szerzyć w Polsce i na świecie – opowiada nasz rozmówca.