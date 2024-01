Te miejsca na Dolnym Śląsku wspierają rozwój dzieci. Warto skorzystać z ich usług!

Każdy rodzic chce zapewnić swojemu dziecku szczęśliwe dzieciństwo, a także jak najlepszą edukację. Dbać o jego prawidłowy rozwój, pomagać odkrywać talenty i rozwijać pasje. W pojedynkę jednak sam rodzic wiele może nie zdziałać. Tu potrzebne jest wsparcie profesjonalistów - koniecznie sprawdź, gdzie je znajdziesz!

Czym skorupka z młodu nasiąknie... Poszukując placówki dla swojej pociechy, warto pomyśleć o takiej, w której zwraca się uwagę na naukę języka obcego. Im dziecko szybciej zacznie z nim obcować, tym bardziej zaowocuje to w przyszłości. W przedszkolach Magic School głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. - Język angielski towarzyszy dzieciom każdego dnia, podczas zabawy i w sytuacjach codziennych. Lekcje mają formę przyjazną dziecku, są pełne zabaw, gier i piosenek. Metoda nauczania języka angielskiego naśladuje sposób, w jaki dzieci poznają swój język ojczysty. Ponadto przedszkole oferuje zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, matematyczne, zabawy logopedyczne - zachęca kadra placówki.

Więcej informacji: Anglojęzyczne Przedszkole & Żłobek Magicschool Coś dla artystycznych dusz W żłobku i przedszkolu Akademia Młodego Artysty każdy dzień jest podróżą w świat edukacji i radości!

- Nasza palcówka oferuje wyjątkową kombinację zajęć, które rozwijają kreatywność i umiejętności Twojego dziecka. Zajęcia z angielskiego uczą języka poprzez zabawę, rytmika i taniec rozwijają zdolności ruchowe oraz muzyczne, zajęcia plastyczne kształtują wyobraźnię i umiejętności manualne. Dbamy o pełen rozwój każdego malucha, dostosowując program do indywidualnych potrzeb - zachęca kadra Akademii Młodego Artysty. Tutaj twoje dziecko będzie rozwijać swoje talenty już od najwcześniejszych lat. Więcej informacji: Akademia Młodego Artysty Sylwia Lamek Przedszkole, jak drugi dom Przedszkole Niepubliczne Słoneczko z Głogowa przeszło ostatnio gruntowny remont, dzięki czemu udało się stworzyć tu dla dzieci bezpieczny drugi dom, pełen ciepła, miłości i radosnej zabawy.

- Dostosowaliśmy przestrzeń dla najmłodszych dzieci, dlatego od września otworzyliśmy żłobek dla dzieci od roku do 3 lat. Posiadamy przestronne oraz nowocześnie wyposażone sale. Nowoczesną bazę dydaktyczną, ciepłą i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nasza placówka powstała z myślą o zapewnieniu dzieciom najlepszych warunków do rozwoju. Pomagamy dzieciom wyrosnąć na szczęśliwych, mających wysokie poczucie własnej wartości i ciekawych świata ludzi, którzy pozostają sobą i są przygotowani do dalszej edukacji. Dla nas największą satysfakcją jest uśmiech na twarzy dzieci i obserwowanie jak rozwijają swoje umiejętności i zdolności - słyszymy od zarządzających placówką. Więcej informacji: Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" Warto postawić na tenis Tenis to sport, który pokochali Polacy! Jeśli szukasz sportowych zajęć dla swojej pociechy, właśnie te mogą okazać się strzałem w dziesiątkę! Na dobrą naukę gry w tenisa można liczyć w Prywatnej Szkole Tenisa Ziemnego SMECZ-Jarosław Blida. Szkoła ta oferuje zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także przedszkole tenisowe. Ponadto: dziesiąty trening w miesiącu gratis, zniżki dla zawodników, możliwość wypożyczenia rakiety, zimą zajęcia odbywają się na sali z kortem.

Zajęcia prowadzi trener z wieloletnim doświadczeniem - mgr Jarosław Blida - trener II klasy tenisa ziemnego, posiadający amerykański certyfikat PTR Proffesional Coach. J. Bilda trenował wielu czołowych zawodników i zawodniczek w Polsce. Prowadzi on także wykłady i pokazy na temat techniki gry w tenisa ziemnego, natomiast w sezonach szkolnych przerw organizuje obozy tenisowe i półkolonie tenisowo-rekreacyjne w Głogowie. Więcej informacji: Szkoła Tenisa Ziemnego "SMECZ" Jarosław Blida W nauce języka ważna jest matoda Odkryj świat języków z innowacyjną szkołą! "Be Happy" oferuje unikalne zajęcia dla dzieci renomowaną metodą Helen Doron. Te kursy nie tylko rozwijają umiejętności komunikacyjne, ale kształtują kreatywność i rozwijają inteligencję emocjonalną dzieci.

- Wprowadzamy naszą skuteczną metodę również do przedszkoli, umożliwiając najmłodszym dzieciom fascynującą podróż w świat języków obcych. Dzięki zabawom, piosenkom i interaktywnym lekcjom, dzieci zdobywają solidną podstawę w języku i rozwijają umiejętności społeczne. Dołącz do naszej społeczności już dziś, kontakt pod nr 602660323, zapraszamy - zachęca właścicielka szkoły.

Więcej informacji: BE HAPPY Dorota Socha Warto wspomagać rozwój dziecka Marta Renk jest pedagogiem specjalnym i terapeutą Integracji Sensorycznej. We Wrocławiu prowadzi gabinet terapeutyczny pod nazwą "Niezwykła Terapia". - Celem Niezwykłej Terapii jest rozwijanie koncepcji wieloaspektowego wspierania dzieci z trudnościami neurorozwojowymi. Podejścia opartego na elastyczności i skoncentrowanego na potrzebach. Terapia polega na wieloaspektowym rozumieniu potrzeb mojego podopiecznego i indywidualnym kierowaniu procesem terapeutycznym. Niezwykła Terapia wspiera także terapeutów i rodziców tworząc wyjątkowe pomoce sensoryczne - informuje M. Renk. Więcej informacji: GABINET TERAPII I WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA MARTA RENK Z pasją do pracy i z dercem do dzieci Ta placówka: stwarza dzieciom przyjazne środowisko, empatia to jej znak rozpoznawczy, tu dziecko rozwija swoje zainteresowania, edukacja jest mocną stroną tego miejsca. Wszyscy się motywują i ciąglę dążą do doskonoałości, odkrywając przy tym ukryte talenty.

- Dbamy o rozwój emocjonalny i społeczny, zaznajamiamy dzieci z technologią 3 D, inwestujemy w przyszłe pokolenia, entuzjastycznie patrzymy w przyszłość, całym sercem wspieramy dzieci i dbamy o ich wychowanie w duchu wartości - informuje kadra Przedszkola Katolickiego w Oleśnicy. W mieście prowadzone są jeszcze: Katolicka Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Przedszkole „Michała Archanioła” przy Katolickiej Szkole Podstawowejm Niepubliczne Przedszkole Językowe „Aniołów Stróżów” i Publiczne Przedszkole „Zielone Ogrody”. Więcej informacji: MARIAN JANKIEWICZ Zakład Usługowo Handlowy ""IMA"" Marian Jankiewicz

Miejsce zabaw dla każdego malucha! Nie tylko obowiązki i nauka! Trzeba znaleźć też czas na odrobinę zabawy i beztroski. Sale zabaw to specjalne miejsca dla dzieci, które gwarantują maluchom moc wrażeń i atrakcji. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób zorganizować dziecku wolny czas, sala zabaw będzie doskonałym wyborem.

- Takim wyborem badzie napewno nasza kameralna sala zabaw oferująca niezapomnianą przygodę oraz zabawę na konstukcji małpi gaj w morskiej tematyce, dla dzieci od 2. roku życia do 9. roku życia. W naszej Krainie Kulek zoorganizujesz niezapomniane urodziny, majac sale na wyłączność - zachęca Kraina Kulkek. Więcej informacji: KRAINA KULEK WROCŁAW Czas na rodzinne wyjście na wystawę! Wystawa Pająków w Sky Tower to zabawa dla całej rodziny! Wpadaj na najbardziej egzotyczną ekspozycję w całej Polsce i poznaj ponad 60 różnych gatunków zwierząt z całego świata, w tym legendarną czarną wdowę i ptasznika goliata. O każdej pełnej godzinie weź udział w prelekcji i potrzymaj łagodnego ptasznika na ręce. Przekonaj się, że każdy może być odkrywcą. Przyjdź do Sky Tower na Piętro +1, codziennie w godzinach 10:00 – 20:00 i zachwyć się fascynującym światem pajęczaków.

Więcej informacji: Wystawa Pająków i Skorpionów Sky Tower Fizjoterapia niemowląt i dzieci Jeśli szukasz miejsca, gdzie Twoje dziecko będzie mogło skorzystać z profesjonalnej i skutecznej fizjoterapii, skorzystaj z usług Bobath Team. Bobath Team to gabinet, który prowadzi fizjoterapeutka niemowlęcą Zuzanna Góralska wraz z innymi terapeutami - pracującymi metodą NDT Bobath Baby, Zoga movement /integracja strukturalna czaszki , ocena Prechtla/HINE i innymi metodami neurorozwojowymi. To team z wieloletnim doświadczeniem i unikatowym podejściem do dzieci, który stale się rozwija.

- Metoda Bobath to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych metod fizjoterapii dziecięcej, która polega na indywidualnym dostosowaniu ćwiczeń do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Metoda ta pomaga dzieciom z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi i rozwojowymi, takimi jak: mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm, wady postawy, asymetria mięśniowa, opóźnienie rozwoju psychoruchowego i wiele innych - wyjaśnia załoga gabinetu.

W Bobath Team znajdziesz przyjazną i ciepłą atmosferę, nowoczesny sprzęt i zabawki, a przede wszystkim wykwalifikowany i empatyczny personel, który zrobi wszystko, aby Twoje dziecko czuło się bezpiecznie i komfortowo. Twoja pociech skorzysta tu z indywidualnie dostosowanych ćwiczeń, które pomogą jej w rozwoju i poprawie jakości życia. Więcej informacji: Bobath Team Mistrzowskie przedszkola Przedszkola Mały Mistrz to kameralne placówkami, w których łączyone są nowoczesne metody edukacji oraz tradycyjne wartości wychowania, a kadra wspieramy dzieci na wszystkich płaszczyznach ich rozwoju. - Podążamy za naszymi Małymi Mistrzami zgodnie z ich tempem rozwoju i pomagamy w pierwszych etapach edukacji. Zachęcamy poprzez zabawę do poznawania świata i budujemy w naszych podopiecznych poczucie własnej wartości. Skupiamy się na poczuciu bezpieczeństwa, a przede wszystkim na wierze we własne siły. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra dba o to, by nasi wychowankowie opuszczali nasze przedszkola pełni odwagi i otwartości na nowe doświadczenia - informuje kadra przedszoli.

Placówka oferuje bogatą ofertę zajęć edukacyjnych i terapeutycznych, co ma na celu jak najlepiej przygotować dzieci do nowych wyzwań w dalszej edukacji oraz zachęcić do dalszego poznawania świata. - Nasi Mali Mistrzowi choć są teraz jeszcze na początku swej drogi, to już niedługo będą Wielkimi Mistrzami i wspaniałymi ludźmi, którzy będą tworzyć nową rzeczywistość - dodają pracownicy placówek. Więcej informacji: Przedszkole Mały Mistrz

