XXV Turniej Rycerski w Kożuchowie. Do miasta zjadą rycerze i damy dworu. Zobacz program wydarzenia

XXV Turniej Rycerski w Kożuchowie. Program

XXV Turniej Rycerski rozpocznie się korowodem, w których weźmie udział wielu gości i mieszkańców w strojach historycznych. Urząd Miejski zapowiada, że fosy otaczające starówkę staną się obozowiskiem przybyłych na walki rycerzy. Będzie można odwiedzić wioskę średniowieczną, a w niej zobaczyć pokazy rzemiosł dawnych. Będą kramy z rękodziełem, tradycyjnym jadłem i napitkiem.

- W fosie przy ul. Spacerowej powstanie Strefa Małego Rycerza. Zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy! Kolejnym, niezwykle spektakularnym punktem programu będą walki bohurtowe, których finał odbędzie się w scenerii nocnej przy blasku ognisk i pochodni - zapowiada Urząd Miejski w Kożuchowie.

Do najciekawszych punktów programu należeć będą walki rycerskie. Ale nie tylko one przyciągną uwagę mieszkańców i gości. Na kożuchowskim turnieju o godz. 17 wystąpi Paweł Apolinarski ze swoją grupą kaskaderów konnych. Zagra i zaśpiewa duet Żniwa. To małżeństwo, które z powodzeniem wykonuje muzykę dawną. Artyści zagrają podczas korowodu a z koncertem wystąpią o godz. 22.15. W programie znajdzie się również pokaz tańców średniowiecznych w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 Kożuchowie. Atrakcją tegorocznego turnieju będą także pokazy sztuk tajemnych w wykonaniu alchemika oraz pokaz sokolnika.