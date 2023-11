Święta Bożego Narodzenia niebawem. Warto już dziś przygotować się na ten wyjątkowy czas!

- Nasze wyroby powstają na podstawie domowych receptur i bez dodatku konserwantów. Oferujemy swojskie szynki, tradycyjne kiełbasy i aromatyczne wędzonki. Prowadzimy własne firmowe sklepy w Torzymiu i Zielonej Górze, w których można zakupić nasze wyroby masarskie o niepowtarzalnym smaku, oraz dostarczamy mięso i wędliny do innych sklepów. Zachęcamy do wypróbowania naszych specjałów! - informuje lokalna firma.

Kiedy mówimy o Świętach Bożego Narodzenia, to myślimy o spotkaniach z bliskimi, choince, prezentach i... stole uginającym się od pysznych potraw. Jeśli lubicie smaki dzieciństwa przypominające lato spędzone na wsi u dziadków, to koniecznie musicie spróbować wyrobów z Masarni Kucharscy, która została założona przez Zdzisława Kucharskiego w 1996 roku i po dzień dzisiejszy prowadzona jest zgodnie z rodzinnymi tradycjami.

- Działamy w profesjonalnym sprawdzonym i zżytym zespole, przy czym łączy nas jedno - pasja do gastronomii. Zapraszamy Państwa do kontaktu i odwiedzin naszego sklepu, w razie zainteresowania naszą szeroką ofertą garmażeryjną oraz świątecznymi potrawami - zachęca ekipa z Pierożka.

Pierożek to firma z dwudziestoletnią tradycją, która w swojej ofercie ma m. in. najwyższej jakości pierogi z kapustą i grzybami, uszka, krokiety, gołąbki, barszcze, a także potrawy staropolskie.

- Zapraszamy Cię do naszej rodziny na świąteczny stół pełen pasji i tradycji. Nasze chrupiące, pieczywo wypiekane na naturalnym zakwasie to esencja świeżości i autentycznego smaku. Dołącz do nas, podkreślając magiczny klimat świąt najwyższej jakości potrawami i aromatycznym chlebem, który zachwyci Twoich bliskich. Zaufaj naszemu doświadczeniu, by razem stworzyć niezapomniane chwile przy wigilijnym stole wśród całej rodziny - zachęcają właściciele piekarni.