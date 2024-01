Tutaj w Lubuskiem zadbają o rozwój twojej pociechy i wasz wspólny czas

W Lubuskiem jest wiele miejsc, gdzie z troską zadbają o wasze dzieci i o was. Zorganizują wam czas, zadbają o wasz relaks, a także rozwój. Warto je poznać!

Na ferie i na wakacje tylko z profesjonalistami! Ferie zbliżają się wielkimi krokami, ale teraz jest też dobry moment na to, by pomyśleć o wakacyjnym wypoczynku. Jeśli szukasz odpowiedniej oferty dla swojej rodziny, czy swojej pociechy, skontaktuj się z Biurem Usług Turystycznych Lubusz Tourist Sebastiana Sardakuły z województwa lubuskiego. Biuro posiada szeroki wybór wycieczek i wczasów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ofercie znajdują się między innymi: wyjazdy zorganizowane, wynajem autokarów, kolonie, obozy, bilety autokarowe i lotnicze oraz ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w trakcie wyjazdów krajowych i zagranicznych. Więcej informacji: Lubusz Tourist Sebastian Sadrakuła Dobre przedszkole to podstawa Obecnie powstaje coraz to więcej placówek edukacyjnych dla najmłodszych, które ukierunkowane są na konkretne działania, mają swój cele i przyświecające idee.

Jednym z takich przedszkoli jest Ziarenko Wielkości. - Nasze placówki cechują się edukacją w duchu Montessori, dzięki czemu stawiamy na samodzielny rozwój naszych podopiecznych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji. Od najmłodszych lat staramy się uświadomić maluchy o i ich własnej wartości. Krótko mówiąc, uczymy dzieci życia przed doświadczanie i prace na "żywym organizmie" zamiast na teorii. W naszych placówkach nie oceniamy dzieci, nie stosujemy kar ani nagród, aby dziecko mogło rozwijać się w spokojnej, rodzinnej atmosferze - informuje kadra Przedszkola Montressori Ziarenko Wielkości z Zielonej Góry. Więcej informacji:Ziarenko Wielkości Mamy też propozycję dla rodziców maluchów z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Godna polecenia jest placówka Kolorowe Motyle, która jest Dwujęzycznym Przedszkolem Integracyjnym. - Zapewniamy kompleksową opiekę dzieciom, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bazując na wiedzy, doświadczeniu zespołu nauczycieli i specjalistów, którzy dbają o wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków, zapewniamy: wysoką jakość edukacyjną (bogatą ofertę zajęć dodatkowych, terapeutycznych, terapię SI, logopedę, rewalidację, autorskie programy, język angielski każdego dnia), równość szans oraz indywidualne podejście do każdego dziecka (nieliczne grupy, dwóch nauczycieli na jedną grupę). Wspólnie staramy się tworzyć miejsce szczęśliwego i zdrowego wzrostu - informują prowadzący przedszkole.

Więcej informacji: Niepubliczne Przedszkole Kolorowe Motyle Natomiast w Żaganiu wartą uwagi placówką jest przedszkole i żłobek Wesołe Boberki. Ta placówka powstała po to, aby dać możliwość prawidłowego rozwoju i edukacji dla twojej pociechy. - W naszym przedszkolu mile widziane są również dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nasza karda dba o to, aby dzieci wyrosły na śmiałych, pewnych siebie ludzi, dlatego organizujemy jasełka, koncerty we współpracy z żagańskim domem kultury. Dzieci to wulkany niewyczerpanej energii, dlatego prowadzimy dużo zajęć sportowo - ruchowych, aby tę energię odpowiednio ukierunkować. Prowadzimy zajęcia z rytmiki, zumby oraz piłkarskie z klubem Falubaz, aby zaszczepić sportowego bakcyla już od najmłodszych lat - wyjaśnia kadra placówki. Więcej informacji: Wesołe Boberki Wybór szkoły podstawowej nie może być przypadkowy Po żłobku i przedszkolu przed rodzicami pojawia się kolejne wyzwanie, a mianowicie wybór szkoły podstwowej. Dla przyszłych uczniów z Nowej Soli i okolic polecamy Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli, która prowadzi zapisy na rok szkolny 2024/2025.

Placówka oferuje min.: naukę dwóch języków obcych (angielskiego i niemieckiego) od najmłodszych klas; mało liczne klasy, wysoki poziom nauczania oraz rodzinną, przyjazną atmosferę; chrześcijańskie wychowanie, cotygodniową Mszę. św. oraz program wychowawczy oparty na ideałach św. Urszuli Ledóchowskiej; zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami; specjalistyczną pomoc pedagoga, psychologa, psychologa specjalnego i logopedy oraz terapeuty biofeedback; zajęcia pozalekcyjne (min. szachy, szkolny teatr, modelarstwo, majsterkowanie, kulinaria) i wycieczki; na przerwach tenis stołowy i piłkarzyki; kurs pierwszej pomocy dla uczniów; konkursy szkolne i międzyszkolne; opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 8.00 – 15.30

- Nasza szkoła to dobra alternatywa edukacyjna! Już ponad 10 lat przy ulicy Wyszyńskiego w Nowej Soli! - zachęca kadra placówki. Więcej informacji: Szkoła Katolicka Nowa Sól Wspieraj rozwój swojej pociechy Gabinet neurologopedyczny EPB w Kostrzynie nad Odrą oferuje terapię miofunkcjonalną, mioterapię i wsparcie ortodontyczne. Jest to centrum, z holistycznym podejściem, które współpracuje z fizjoterapeutami, osteopatami i chirurgami-stomatologami. Specjaliści obejmują neurologopedię, logopedię, psychologię, psychoterapię i fizjoterapię pediatryczną. Oferowane przez gabinet usługi to m.in. diagnostyka i terapia neurologopedyczna dla noworodków, niemowląt, małych dzieci i pacjentów ortodontycznych. Z myślą o najmłodszych organizowane są zajęcia grupowe, np. "Gordonki" dla niemowląt od 2. miesiąca i "Rytmiczanki" dla dzieci, które ukończył już 2,5 roku.

Więcej informacji: Gabinet neurologopedyczny Ewa Pietrzyk-Bogdan Szaleństwo, zabawa i troska o zdrowie Ruch to zdrowie! Jeśli czasami nie masz pomysłu, jak zmotywować dziecko do większej aktywności, zabierz je do parku trampolin. Tam będzie bawić się świetnie i będzie ciągle w ruchu! - Zapraszamy do Parku Trampolin, położonego przy ulicy Chemicznej 2, gdzie zabawa i radość spotykają się w jednym miejscu! Nasze atrakcje są idealnym rozwiązaniem na różne okazje, od organizacji urodzin po wyjścia z klasą czy wejścia indywidualne.

Czekamy na Ciebie i Twoich gości, abyście mogli celebrować urodziny w wyjątkowy sposób. Dla szkół i grup zorganizowanych proponujemy wyjątkowe wyjścia z klasą, które dostarczą niezapomnianych chwil pełnych śmiechu i aktywności fizycznej. Jeśli preferujesz indywidualne podejście, nie martw się! Nasze wejścia indywidualne są dostępne, abyś mógł cieszyć się parkiem trampolin zgodnie z własnym harmonogramem - zachęca ekipa Zajawki.

Warto podkreślić też, że Park Trampolin Zajawka czynny będzie przez całe ferie zimowe, codziennie w godzinach 10.00-21.00. W Zajawce czeka na was przyjazna atmosfera, bezpieczne skoki i mnóstwo radości.

Więcej informacji: RSJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zapisz dziecko na tenis. Warto! Royal Tenis to nie tylko doskonałe miejsce do gry w tenisa, ale także oferta kompleksowych usług, obejmująca wynajem kortów, naukę gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz organizację i prowadzenie imprez tenisowych. - Wynajem kortów w Royal Tenis to gwarancja wysokiej jakości nawierzchni i profesjonalnej obsługi. Korty są utrzymane w doskonałym stanie, co zapewnia optymalne warunki do rozwoju umiejętności tenisowych. Klienci mają możliwość rezerwacji kortów na różne okresy czasu, dostosowując grę do swojego indywidualnego harmonogramu - informuje sportowe centrum. Dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją tenisową przygodę, Royal Tenis oferuje kompleksowe lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Doświadczeni instruktorzy angażują się w rozwijanie umiejętności technicznych, tak aby każdy uczestnik mógł czerpać radość z gry w tenisa. Dla najmłodszych organizowane są zajęcia dostosowane do ich wieku, kładące nacisk na naukę poprzez zabawę.

- Klub Tenisowy Royal to także ekscytujące miejsce dla miłośników rywalizacji. Organizacja i prowadzenie imprez tenisowych to stały element oferty klubu. Turnieje, ligi czy imprezy tematyczne przyciągają zarówno zawodników, jak i kibiców, tworząc atmosferę sportowej pasji i wspólnoty - podkreśla załoga klubu tenisowego. Więcej informacji: Klub Tenisowy ROYAL Buduj, Programuj, Ucz się i Baw z LEGO! Jeśli twoje dziecko lubi klocki Lego, musicie zajrzeć do TurboKIDS. To miejsce dla dużych i małych konstruktorów, gdzie już od 4.roku życia, dzieci uczą się tworzyć niezwykłe rzeczy, ze „zwykłych” klocków Lego. - Budując, programując i obserwując co, jak i dlaczego działa, dzieci świetnie się bawią i uczą w praktyczny sposób najbardziej pożądanych na rynku pracy umiejętności jak automatyka, programowanie i robotka. Takie zajęcia to dziś świetna zabawa… jutro świetna praca! Zgłoś dziecko na darmową lekcję próbną już dziś! - informuje załoga Turbo Kids.

Poza zajęciami z robotyki twoja pociecha może skorzystać tu także półkolonii letnich oraz zimowych, zaprosić koleżanki i kolegów na urodziny z Lego oraz wybrać się na tematyczne warsztaty z kultowych serii Lego. Więcej informacji: TURBOKIDS Miejsce, w którym Mama może poświęcić czas sobie Natalia Kapturska, magister kosmetologii prowadzi w Gorzowie Wielkopolskim swój gabinet – Dermedica. Specjalizuje się w zabiegach regeneracyjnych i stymulujących skórę twarzy oraz całego ciała. - Szczególną uwagę przykładam do pracy nad ciałem kobiet po ciąży. Jednym z moich topowych zabiegów jest Karboksyterapia, która polega na iniekcyjnym podaniu dwutlenku węgla do tkanki tłuszczowej oraz skóry. Podczas jednej wizyty jesteśmy w stanie działać jednocześnie na nadmiar tkanki tłuszczowej oraz wiotkość skóry czy rozstępy.

Procedura wykorzystuje tylko naturalny potencjał naszych komórek, dlatego zabieg jest w pełni bezpieczny i oczywiście skuteczny! W ramach obrony pracy magisterskiej przeprowadziłam badanie dotyczące tego zabiegu na grupie dziesiątek kobiet, osiągając wynik niemal 100% efektywności i zadowolenia - podkreśla N. Kapturska.

Jak wyjaśnia właścicielka salonu Dermedica, temat zabiegów dla mam jest jej szczególnie bliski ze względu na to, że sama rok temu została mamą. Teraz dokładnie wie, jakie oczekiwania i potrzeby mają kobiety w okresie macierzyństwa. Więcej informacji: DEMERDICA kosmetologia Natalia Kapturska

Wideo Targi Ślubne