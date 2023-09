Czas Seniora - na dbanie o siebie i rozwój zawsze jest dobra pora!

Człowiek uczy się całe życie!

W Gorzowie Wielkopolskim miejscem, w którym osoby dojrzałe mogą znaleźć przestrzeń do samorozwoju, zdobywania wiedzy i zawiązania nowych znajomości jest TEB Edukacja, prowadząca Uniwersytet III wieku. Seniorzy, który mają ambicje, aby się rozwijać, powinny to sprawdzić.

Zdobycie tytułu magistra czy obronienie doktoratu w wieku xxxdziesięciu lat, to już dziś żadna sensacja. Jeśli zdrowie pozwala, to dlaczego nie zdobywać wiedzy? Świat jest taki ciekawy. Ale nie każdy musi od razu studiować na wyższej uczelni. Wielu seniorów wybiera uniwersytety III wieku, gdzie jest wiele ciekawych zajęć, poszerzających wiedzę, a nie trzeba się stresować i zaliczać egzaminów. Nauka sprzyja zachowaniu dobrej pamięci.

Zachowaj sokoli wzrok

Zadbane stopy w każdym wieku

O stopy fachowo zadba podolog, który wykona pedicure medyczny oraz kosmetyczny, potrafi zająć się leczeniem grzybicy paznokci, sprawić, że wrastające czy uszkodzone paznokcie nie będą już powodem do zmartwień. Takie usługi oferuje nowo otwarty w Gorzowie Wielkopolskim Gabinet Podologicznym Happy Feet.

Nie czekaj, zadbaj o siebie

W takich przypadkach pomogą specjaliści. Oferują oni szeroki zakres usług, w tym: terapie manualne, masaże lecznicze, rehabilitację po urazach oraz wiele innych zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Marzysz, aby zapomnieć o bólu kręgosłupa, nogi czy ręki, która ogranicza w codziennym funkcjonowaniu. Nie lekceważ tego, że każdy uraz źle lub zbyt późno leczony sprawia, że droga do pełnej sprawności się wydłuża. A może chcesz poprawić kondycję, ale zastanawiasz się od czego zacząć? Czas przestać planować i przejść do czynów.

Przywracają estetykę twarzy

Szybki powrót do zdrowia

W procesie leczenia bardzo ważne jest podejście do pacjenta. Jeśli podczas terapii zaufamy prowadzącemu ją, jeśli widzimy, że ma on wiedzę, doświadczenie i jest zaangażowany w swoją pracę, to wierzymy, że będzie dobrze i szybciej odzyskujemy zdrowie. Pozytywne psychiczne nastawienie ma olbrzymie znaczenie.