3 tys. zatrzymanych, 40 mln zł w nielegalnym towarze. Tak wyglądał 2022 rok Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

- Rok 2022 był rokiem intensywnych kontroli mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji szczególnie cudzoziemców dostających się nielegalnie z Białorusi oraz tych z tzw. Szlaku Bałkańskiego” - mówi mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Duży wpływ na realizację zadań miały nałożone na oddział dodatkowe obowiązki, związane przede wszystkim z funkcjonującymi od poprzedniego roku dodatkowymi pomieszczeniami Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Wędrzynie, a także oddelegowania funkcjonariuszy naszego Oddziału do działań realizowanych na wschodzie kraju.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w 2022 roku 3032 osoby, w tym 2163 cudzoziemców w związku z nielegalną migracją. Odmówiono również wjazdu do Polski 143 obcokrajowcom. W 2022 roku przeprowadzono także 2711 kontroli legalności pobytu oraz 223 kontrole zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.

Kto pomagał nielegalnym cudzoziemcom?

Zatrzymania i interwencje straży granicznej na lotniskach

W lotniczych przejściach granicznych w Poznaniu-Ławicy, we Wrocławiu-Strachowicach oraz w Zielonej Górze-Babimoście panował większy ruch lotniczy niż w roku poprzednim. Funkcjonariusze SG odprawili ponad 5 milionów podróżnych w ruchu Schengen i NON Schengen.

Natomiast funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych na tych lotniskach 22 razy podejmowali interwencje wobec pozostawionych bez opieki bagaży. Ci sami funkcjonariusze interweniowali również 33 razy w stosunku do żartujących na temat bomby oraz agresywnych i nietrzeźwych pasażerów. Funkcjonariusze SG na lotnikach prowadzili także czynności procesowe wobec 12 podróżnych, którzy na pokład samolotu, w bagażu podręcznym zamierzali zabrać ze sobą amunicję oraz inne zabronione przedmioty.

Funkcjonariusze od początku 2022 roku unieważnili lub cofnęli wizy 134 cudzoziemcom. Głównym powodem tych działań było wykorzystywanie przez cudzoziemców posiadanych wizy niezgodnie z przeznaczeniem. Najczęściej cudzoziemcy posiadając wizę z prawem do pracy w Polsce, wyjeżdżali do Niemiec lub do Czech i tam podejmowali zatrudnienie.