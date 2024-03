Zadbaj o dom i ogród na wiosnę. Te firmy zadbają o twoje wnętrza i otaczającą cię przestrzeń

Wiosna to idealny czas na zmianę swojego otoczenia, remontu, a także podjęcie decyzji o rozpoczęciu rozmaitych inwestycji. Gdy przyroda budzi się do życia, nie pozostawaj w tyle i zadbaj o to, by żyło się tobie i twoim bliskim jak najlepiej. By uzyskać jak najlepszy efekt tych prac, zaufaj profesjonalistom. Sprawdź firmy, z którymi warto właśnie teraz podjąć współpracę.

Niech Twój ogród stanie się zielonym azylem

Wraz z początkiem wiosny zadbajmy o swoje ogrody, a najlepiej, powierzmy to zadanie profesjonalistom. - ROSA to miejsce, gdzie praca łączy się z pasją! Projektowanie ogrodów jest moją miłością - mówi Ewa Gnieja z Gospodarstwa Rolno - Szkółkarskiego Rosa w Droszkowie. Firma ponadto oferuje opiekę nad roślinami, dosadzanie i przycinanie drzew oraz krzewów, a także kompleksowe modernizacje zielonych terenów. - Zajmiemy się wszystkim - od projektu po wykonanie! Nasze gospodarstwo ogrodnicze wychodzi naprzeciw wszystkim oczekiwaniom miłośników roślin. Znajdziesz u nas krzewy i drzewa owocowe, różne gatunki kwiatów, a także sprzęt ogrodniczy - zachęca pani Ewa.

Więcej: GOSPODARSTWO ROLNO - SZKÓŁKARSKIE ROSA EWA GINEJA Kochasz rośliny, ogród to Twoja pasja? - zapraszamy do szkółki w Olszyńcu i Centrum Ogrodniczego w Marszowie – to miejsca, gdzie ogrodowe marzenia stają się rzeczywistością! - Jesteśmy jedną z największych szkółek w lubuskim (17ha upraw), specjalizujemy się w produkcji drzew i krzewów ozdobnych, iglastych i liściastych, traw i bylin - wszystkie idealnie przystosowane do naszego klimatu. Naszą ofertę kierujemy do projektantów i firm zakładających ogrody, szkółkarzy, sklepów ogrodniczych i oczywiście klientów indywidualnych, dla których w każdym sezonie przygotowujemy szeroki wybór roślin w naszym Centrum w Marszowie. Jesteśmy ogrodnikami, doradzamy, pomagamy, projektujemy. Dziękujemy naszym stałym klientom za dotychczasową współpracę i zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą! - zachęca szkółka. Więcej: Gospodarstwo szkółkarskie Junipea Ogród marzeń stworzy dla was od a do z Lavgarden Design. - Mam na imię Karolina i prowadzę pracownię projektowania ogrodów Lavgarden Design. Pomagam moim klientom stworzyć przestrzeń, która podnosi estetykę ich posesji i zapewnia relaksujące środowisko do wypoczynku i spotkań rodzinnych na świeżym powietrzu. Projektuję nowoczesne, naturalistyczne ogrody. W mojej pracy dbam o indywidualne podejście i dopasowane do potrzeb i preferencji klienta - zachęca projektantka.

Oferowny przez jej firmę projekt ogrodu zawiera wszystkie elementy począwszy od ogrodzenia i nawierzchni po roślinność. Więcej: Lavgarden Design Karolina Maciejewska

Zadbaj o elewację swojego domu

Firma Twój Dom Marzeń zajmuje się wykonywaniem elewacji od podstaw. - Wykonujemy ocieplenia ze styropianu i wełny mineralnej na budynkach nowowybudowanych oraz wykonujemy kompleksowe termomodernizacje obiektów istniejących. Wykonujemy tynki mineralne nakładane ręcznie i zacierane oraz natryskowo. Odświeżamy istniejące elewacje i malujemy je - wyjaśnia właściciel firmy. Przedsiębiorstwo zajmuje się wszystkim kompleksowo: zamawia materiał i wykonuje złożone prace. Oferuje także podbitki na stelażu metalowym z płyt fermacell itp. Więcej: TWÓJ DOM MARZEŃ Tomasz Knopf

Postaw na zieloną energię

CRYSPOL oferuje swoje usługi od projektu do efektu. To firma działająca na rynku od ponad 30 lat w dziedzinie energii odnawialnej nowej generacji wykorzystującej potencjał energii z natury.

W zakresie podstawowych usług Cryspol oferuje: pompy ciepła o wysokich współczynnikach sprawności, fotowoltaikę z magazynem energii, baseny kąpielowe, ogrzewanie nadmuchowe z klimatyzacja i rekuperacją. - Uczestniczyliśmy w realizacji wielu udanych przedsięwzięć z zakresu pomp ciepła, budowy basenów kąpielowych i fotowoltaiki, które przynoszą klientom zaplanowane korzyści dając zadowolenie z osiągnięcia zamierzonych efektów. Posiadamy duże doświadczenie w montażu oraz prowadzeniu serwisu montowanych przez nas urządzeń. Wykonujemy samodzielnie prace rozruchowe zainstalowanych urządzeń, uczestniczymy we wstępnej fazie eksploatacyjnej, przeprowadzamy przeglądy i konserwacje okresowe, wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Dysponujemy nowoczesną aparaturą diagnostyczną i pomiarową - informuje właściciel firmy. Więcej: CRYSPOL Krzysztof Wołczyński

Stwórz przestrzeń, która spełni twoje oczekiwania

Firma BUDRS to ekspert w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, przemysłowym oraz budowie hal i magazynów. Rozpocznij budowę swojego wymarzonego projektu z pewnością kompleksowej realizacji.

- Nasza ekipa specjalistów zapewnia nie tylko profesjonalizm, ale także terminowość i dbałość o detale. Bez względu na skalę i specyfikę projektu, możesz być pewien, że realizujemy go z zaangażowaniem i starannością. Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się już dziś pod numerem telefonu 503 503 764. Razem z BUDRS stwórz przestrzeń, która spełni twoje oczekiwania! - zachęca lubuskie przedsiębiorstwo. Więcej: BUDRS - Usługi budowlane i transportowe Mateusz Boryń

Basen na wyłączoność? To możliwe!

Magic Pools & SPA to firma specjalizująca się w tworzeniu basenów, które spełniają najwyższe standardy jakościowe. - Nasza oferta obejmuje różnorodne rodzaje basenów, które zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi możemy zapewnić kompleksowe wsparcie od etapu planowania po realizację projektu. Nasze baseny cechują się nie tylko estetycznym designem, ale także najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, co gwarantuje ich trwałość i funkcjonalność na długie lata - informuje Magicpools & SPA.

Firma jest w stanie sprostać wszelkim preferencjom klienta. Oferuje baseny zarówno o klasycznych i regularnych kształtach oraz nowoczesne modele z efektownymi akcentami. - Zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i doświadczenia magii basenów stworzonych przez Magic Pools & SPA - zachęca firma. Więcej: MAGICPOOLS & SPA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W produkcji basenów i technice basenowej specjalizuje się także firma "Robimy Baseny". - Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, oferujemy klientom kompleksowe rozwiązania, obejmujące projektowanie, budowę, instalację i serwis basenów. Nasze baseny cechuje wysoka jakość wykonania, estetyczny design oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zapewniają niezawodność i wygodę użytkowania. Jesteśmy dumni z naszego profesjonalizmu i pasji do tworzenia basenów, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów - informuje firma zachęcając do kontaktu.

Drzwi, panele i podłogi muszą być solidne

Wood Land Sp. z o.o. to firma, która od grudnia 2007 roku nieustannie dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów. Jej głównym celem jest zapewnienie najlepszych rozwiązań i usług, które są dostosowane do indywidualnych wymagań. Jako dystrybutor wielu renomowanych marek, znanych z wysokiej jakości i atrakcyjnych cen, oferuje produkty znajdujące praktyczne zastosowanie we wszelkiego rodzaju budynkach. - Nasza elastyczność oraz zdolność do spełniania najbardziej wymagających oczekiwań klientów stanowi nasz atut. Wachlarz naszych rozwiązań stale się poszerza, co pozwala nam efektywnie dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Wood Land staje się nie tylko dostawcą, ale także partnerem biznesowym, który potrafi sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom. Dzięki naszej zaangażowanej pracy i pasji do doskonałości, Wood Land Sp. z o.o. pozostaje liderem w branży, gotowym sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom klientów - informuje zielonogórska firma.

Energooszczędne domy to przyszłość

Planujesz budowę domu? Podejmij się współpracy z Pracownią Projektów Kreatywnych. - Oferujemy budowę energooszczędnych domów o konstrukcji drewnianej głównie na terenie województwa lubuskiego - informuje firma, która zapewnia koncepcję, projekt i kompleksowe wykonanie. Firma realizujemy własne oraz indywidualne projekty. Poza domami energooszczędnymi Pracownia Projektów Kreatywnych stworzy dla ciebie także: nowoczesną stodołę, domek letniskowy i rekreacyjny, domek narzędziowy i ogrodowy, altanę, saunę, wiatę, plac zabaw, architekturę ogrodową. Firma podejmie się także montażu gotowej architektury ogrodowej oraz wykonania projektów nietypowych, bo Pracownia Projektów Kreatywnych lubi wyzwania. Więcej: PRACOWNIA PROJEKTÓW KREATYWNYCH PAWEŁ SZALIŃSKI

Pozbądź się szkodników raz na zawsze!

Firma Ozon Craft specjalizuje się w kompleksowej ochronie przed szkodnikami i chorobotwórczymi mikroorganizmami. Świadczy usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Działa z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując nowoczesne technologie i skuteczne metody zwalczania szkodników.

- Nasz doświadczony zespół fachowców dba o bezpieczeństwo i higienę w miejscach pracy, domach, oraz obiektach użyteczności publicznej. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia zapewniamy skuteczną eliminację problemu oraz długotrwałą ochronę przed ponownym pojawieniem się szkodników. Współpracujemy z klientami na każdym etapie procesu, zapewniając profesjonalną obsługę, terminowość i konkurencyjne ceny. Zaufaj nam, aby zapewnić sobie i swoim bliskim czyste i bezpieczne otoczenie - zachęca Ozon Craft. Więcej: OZON CRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przestrzeń musi być dobrze zaprojektowana

- Od prawie 10 lat zdobywałam doświadczenie w tworzeniu dokumentacji projektowych w zakresie budownictwa m.in. mieszkaniowego, usługowego czy przemysłowego. Zawód projektanta stawia przede mną wyzwania nie tylko projektowe ale również administracyjne i prawne, którym od kilku lat staram się sprostać - informuje projektantka z firmy Konstruktywny Projekt.

Jak mówi, dążenie do własnych czterech kątów jest chyba marzeniem każdego z nas. Wyjaśnia, że modernizacja istniejących lokali daje również wiele możliwości zmiany oraz polepszenia ich funkcjonalności. - Marzą nam się otwarte przestrzenie, duże przeszklenia, nowoczesne stodoły. Budowa nowego domu nie jest jedyną drogą do spełnienia tych marzeń, ponieważ każdy budynek jest bryłą w której możemy rzeźbić - zaznacza specjalistka. Jak tłumaczy, ambicje na zmiany naszego otoczenia warto zacząć wcześniej, aby nasza przestrzeń była przemyślana i funkcjonalna. Wiele prac remontowych wymaga odpowiednich pozwoleń lub zgłoszeń, które wiążą się z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia postępowań administracyjnych w organach administracyjnych, które mogą potrwać nawet rok. - Marzenia warto realizować z wyprzedzeniem - dodaje. Więcej: KONSTRUKTYWNY

Meble pełne uroku

Wooden Manufacture to marka rodzinna, specjalizujemy się w tworzeniu minimalistycznych mebli z litego drewna i stali.

- Nasze wyroby doskonale wydobywają naturalne piękno drewna, sprawiając, że każdy ogród lub wnętrze nabierze niepowtarzalnego charakteru. Projektujemy z myślą o więziach rodzinnych, aby nasze meble pełniły rolę centrum domowego życia, gdzie rodzą się niezapomniane chwile. Każdy nasz produkt jest ręcznie wykonany, kładąc szczególny nacisk na zachowanie naturalności i eleganckiej prostoty, dzięki czemu wiemy, że otrzymasz produkt najwyższej jakości - informuje Wooden Manufacture. Więcej: DREWDACH AGNIESZKA CZYŻEWSKA

Okna, drzwi, rolety... Bez nich ani rusz!

Firma M&S-BOMIR od 25 lat zajmuje się sprzedażą stolarki okiennej montażem okien i doradztwem. Dysponuje wyspecjalizowaną ekipą montażową a kwalifikacje montażystów potwierdzone są imiennymi certyfikatami, które wydawane są przez producenta okien po odbyciu specjalnego szkolenia. Oferta: okna PCV, okna drewniane, drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne, rolety oraz żaluzje. Więcej: MIROSŁAW BOMBIK M & S - BOMIR

Najlepsze meble to te na wymiar

Przymierzasz się do remontu, chcesz odmienić swoje wnętrze i zyskać w pełni funkcjonalne meble? Wybierz te robione przez Mam Meble Na Wymiar. Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych!

- Tworzymy wyjątkowe zabudowy meblowe, – zarówno z własnych projektów, jak również we współpracy z Architektami Wnętrz z całej Polski i Niemiec. Są to projekty, które zawsze wykonywane są pod indywidualne zamówienie klienta. Nasze meble tworzymy dla Państwa od podstaw samodzielnie. Wykorzystujemy przy tym całe nasze wieloletnie doświadczenie , tak aby zarówno Państwa projekt, jak i gotowa już zabudowa meblowa, były wykonane perfekcyjnie. U nas każdy mebel dopasowany jest do indywidualnego klienta i wnętrza - informuje firma. Więcej informacji: Mam Meble Na Wymiar - Marcin Fidura

