Te miejsca w Lubuskiem polecają się na wakacje. Moc wrażeń gwarantowana!

Lato już trwa, a wakacje właśnie się rozpoczęły. Jak spędzić najbliższe dwa miesiące, by móc cieszyć się wyjątkowymi chwilami? Co robić w sezonie urlopowym, jeśli nie wybieramy się w odległą podróż? Jeżeli nie masz pomysłu, to koniecznie sprawdź nasze propozycje!

A gdyby tak postawić na odpoczynek w otoczeniu natury? W wakacje każdy z nas powinien złapać, choć odrobinę oddechu od codziennych obowiązków. Czasami wystarczy weekend w odpowiednim miejscu, by wyciszyć się, zrelaksować i po prostu miło spędzić czas. Gdzie zatem się wybrać? Polecamy miejsca, które zachwycają malowniczą okolicą, bliskością natury, a także wnętrzami sprzyjającymi relaksowi. Warto wybrać takie miejsce, w którym spędzicie niezapomniane chwile w malowniczym otoczeniu - może wśród jezior i lasów? Takie widoki koją, sprzyjają błogiemu lenistwu, ale też mają warunki ku temu, by dzień spędzić aktywnie - czy to na wodzie, czy spacerze lub rowerowej przejażdżce. Warto poszukać też takiej bazy noclegowej, która oferuje także sprzęt sportowy, czy saunę. A może jednak wczasy last minute? Jeżeli mamy czas i możliwości to nie ma co się zastanawiać - jedźmy na wczasy! Obecnie biura podróży dysponują szeroką ofertą i są w stanie zaproponować nam wypoczynek szyty na miarę naszych potrzeb. Grecja, Hiszpania, a może bardziej egzotyczny kierunek? Dobry tour operator będzie w stanie przygotować wam odpowiednią ofertą nawet w opcji last minute. Natomiast jeśli nie chcemy wybierać się w podróż już teraz, to warto pomyśleć o zaplanowaniu jej w dogodnym dla nas terminie. Im szybciej skontaktujmy się z biurem podróży, tym lepiej.

Adrenalina i wyjątkowe wspomnienia Jeżeli nie macie wolnego weekendu, czy kilku dni to zdecydujcie się na szybką akcję. Taką, która zapewni wam moc wrażeń i na długo pozostanie w waszej pamięci. Lato to też dobry czas na poznawanie tego co nowe i dotąd nam nieznane.

Coraz większą popularnością cieszą się strzelnice. Na strzelnicy, pod okiem instruktorów można nauczyć się prawidłowo ładować, rozładowywać i trzymać broń, a także celować i oddawać strzały, bez konieczności posiadania pozwoleń i własnej broni. Instruktorzy informują o zasadach bezpieczeństwa, dbają o to, aby klienci zakładali słuchawki i okulary ochronne. Pomagają dobrać broń do warunków fizycznych czy też wieku, a także uczą jak przyjąć właściwą pozycję i przy okazji odpowiadają na wszelkie pytania. To forma spędzania czasu, która daje przysłowiowego powera, a i być może przerodzi się w wielką pasję?

Jaki plan na wakacyjny wieczór? Zaszaleć i zabawić się trzeba - choć raz na jakiś czas. Możliwości jest kilka. Często te najpopularniejsze są najlepsze - wyjście do klubu albo do baru zawsze się sprawdza. Jednak! Nie musimy odwiedzać pierwszego lepszego rozrywkowego miejsca na mapie miasta. Poszukajmy lokalu/klubu/dyskoteki/baru, który oferuje coś więcej niż drinki z palemką. Wybierajcie miejsca, które mają ciekawe wnętrza i niepowtarzalny klimat. Poszukajcie też tych, które oferują dodatkowe rozrywki, jak np. darta, czy bilard, albo kulturalne wydarzenia, jak stand up, karaoke albo tematyczne wieczorki. Propozycja dla najmłodszych: tenis i półkolonie! Warto, by wakacje dzieci spędzały aktywnie, rozwijały swoje umiejętności poprzez zabawę, a także by spędzały czas wolny z rówieśnikami. Mając na uwadze te wszystkie aspekty, sportowe półkolonie czy zorganizowane zajęcia będą strzałem w dziesiątkę! Na półkoloniach dzieci przez dłuższy czas będą miały zapewnioną opiekę i atrakcje. Natomiast na sportowych zajęciach będą rozwijać swoją motorykę i pracować nad kondycją. Pamiętajmy, że ruch to zdrowie! A na jaką dyscyplinę warto się zdecydować? My polecamy tenis! Co przemawia właśnie za tą aktywnością? Tenis jest ogólnorozwojowy. Łączy w sobie m.in. zręczność, szybkość, siłę i wytrwałość.

Udaj się w podróż, ale... kulinarną Powiedzenie "przez żołądek do serca" w pełni pokazuje, jak mocne i pozytywne emocje może obudzić w nas przepyszne jedzenie! Co więcej, smakując konkretnych dań i produktów, możemy w mgnieniu oka poczuć się tak, jakbyśmy byli w zupełnie innej części świata! Przykład: smak oliwek lub fety automatycznie przenosi nas do ciepłej Grecji. Dobrym pomysłem na wakacyjne wieczory będzie więc wspólne, tematyczne gotowanie. Zwołajcie bliskich, zamówcie oryginalne i wysokiej jakoś produkty i udajcie się wspólnie w odległą kulinarną podróż. Gwarantujemy: będziecie bawić się wyśmienicie! Chwila dla siebie - czas na wyjście do salonu piękności Lato to idealny czas na to, by nieco bardziej o siebie zadbać. Profesjonalna stylizacja paznokci lub brwi albo zmiana fryzury skutecznie poprawią nam humor i sprawią, że poczujemy się lepiej w swojej skórze, dzięki czemu podniesie się nasza samoocena. Jeżeli wolimy trwalsze zabiegi upiększające, to możemy zdecydować się też na makijaż permanentny. Nie zapominajmy jednak o pielęgnacji - latem nasza skóra narażona jest na szkodliwe promieniowanie słoneczne, mogą pojawić się przebarwienia, zaczerwienienia, a skóra może stać się przesuszona, dlatego też ratunkiem dla naszej cery będzie wizyta w salonie kosmetycznym. Profesjonalistki dobiorą dla nas odpowiednie zabiegi, zaproponują właściwą pielęgnację i dzięki temu, nasza skóra będzie zdrowa i pełna blasku!

