Planujemy majówkę w Lubuskiem! Jak warto spędzić długi weekend w naszym regionie?

Majówka zbliża się wielkimi krokami, a Ty nie masz jeszcze sprecyzowanych planów? Wiesz, że nie wybierasz w góry, czy nad morze i zastanawiasz się, jak spędzić ten czas? Mamy dla Ciebie kilka ciekawych propozycji z naszego regionu!

Adrenalina, trochę ruchu i nuta rywalizacji Wielu z nas o tym słyszało, jednak wciąż niewielu skorzystało. A szkoda! Bo paintball to naprawdę świetna atrakcja! Co ciekawe, paintball ma kilka swoich odłamów, co wiąże się z rozmaitymi zasadami prowadzenia tej gry. Dzięki temu każdy z nas może znaleźć dla siebie idealną formę tej rozrywki. Możemy zdecydować się np. na paintball, który przypomina grę strategiczną. Taka rozgrywka organizowana jest na wyznaczonym, przystosowanym do tego terenie i polega na eliminacji z gry kolejnych uczestników poprzez strzelanie do nich kulkami z kolorową farbą (woodsball). Ta gra wymaga dobrej kondycji, celności i umiejętności kamuflażu. Zabawa jest przy tym oczywiście przednia! Jeżeli natomiast nie chcemy strzelać do siebie kulkami to możemy wybrać się na laserowy paintball - to nowość! Zasady gry są takie same, jak w przypadku woodsballu, ale zmienia się "broń", której używają uczestnicy zabawy. Lasertag (laserowy paintball) opiera się na rywalizacji drużyn wyposażonych w repliki broni z emiterami podczerwieni oraz opaski z ich odbiornikami.

W naszym regionie możemy też umówić się na sportowy paintball (speedball), który rozgrywany jest w szybszym tempie, na specjalnie przygotowanym boisku, według ściśle określonych zasad. Głównym celem w speedballu jest zdobycie bramki, a tempo rozgrywek najbardziej zbliżone jest do meczu hokeja. Jest to zupełnie inna forma paintballu - jeśli jednak lubicie rywalizację sportową, to koniecznie spróbujcie swoich sił w tej właśnie zabawie! Jest jeszcze jedna opcja dla tych, których kręcą "takie klimaty". Mowa o wyjściu na strzelnicę. Tu już oczywiście będziemy mieć do czynienia z prawdziwą bronią, a w jej poznaniu towarzyszyć nam będzie instruktor. Podczas takiego wyjścia dowiemy się, jak się broni używa i sprawdzimy swoją celność. Być może tak nam przypadnie taka rozrywka do gustu, że postanowimy kontynuować swoją przygodę? Któż to wie! Pewne jest natomiast, że z takiej formy spędzania wolnego czasu korzysta wiele osób, a to świadczy o tym, że strzelnice "mają to coś"!

Czas wrzucić coś na ząb! Nie po to mamy urlop, czy długi weekend, by stać w kuchni i gotować, a majówka wcale nie musi być równoznaczna z grillowaniem! Możemy właśnie w tym czasie postawić na odkrywanie ciekawych smaków. Jakich? Proponujemy na początek... sushi! Wyjście na sushi w majówkowy czas będzie jak odległa podróż, z tym że kulinarna. To danie staje się w Polsce coraz modniejsze. Potrawa to smaczna, zdrowa i ma mało kalorii. Te niewielkie porcje ryżu z wodorostami, rybą i krewetką je się z dużym smakiem i co najważniejsze, bez wyrzutów sumienia! Poza odległymi podróżami w kulinarnym tonie jest jeszcze jedno miejsce, które w majówkę musicie bez dwóch zdań odwiedzić. Mowa o lodziarni! Lody lubią po prostu wszyscy! Pierwsze promienie słońca i spacer zachęcają do tego, by wstąpić do miejsca, które serwuje smakowite lody. Polecamy oczywiści te rzemieślnicze - najlepsze z najlepszych, zaskakujące smakami.

Zaplanuj czas swojemu dziecku Sam spacer, czy układanie puzzli w domu, to jednak za mało, dla pobudzenia rozwoju i kreatywności naszej pociechy. Warto więc szukać miejsc, które oferują ciekawe spotkania i warsztaty - takie, jakich sami we własnych czterech kątach nie będziemy przeprowadzić. Jeżeli zawsze jesteśmy za bardzo zabiegani, by poznać ofertę takich miejsc, czy wybrać się właśnie z dzieckiem na zorganizowane zajęcia, skorzystajmy z majówkowego czasu wolnego. Koncerty relaksacyjne, dogoterapia, czy zajęcia sensoryczne lub taneczne, zawsze pozytywnie wpłyną na rozwój naszego malucha. Może rower, a może nurkowanie?

Majówka to aktywność - bez dwóch zdań! Pogoda sprzyja do podejmowania działania, a będąc w ruchu odprężamy się, relaksujemy, a przy okazji dbamy o swoje zdrowie i pracujemy tym samym nad lepszą kondycją.

Podstawową sportową aktywnością na długi urlop jest rower. Jeżeli go nie masz - warto go sobie sprawić. Jeżeli masz - skontaktuj się z serwisem rowerowym, by zrobić mu przegląd, wyregulować to, co nie działa tak, jak powinno, bo przecież bezpieczeństwo to podstawa. Sami nie powinniśmy przy nim majsterkować - najlepiej jest oddać go w ręce profesjonalistów, którzy znają się na rzeczy i poza naprawami, będą w stanie udzielić nam kilku przydatnych wskazówek i rad.

Z kolei dla tych, co kochają wodę, mamy inną propozycję - kurs nurkowania! Instruktorzy przygotują cię do samodzielnego nurkowania w przyszłości. Takiego, które nie tylko da ci wiele wrażeń i pozytywnych emocji, ale będzie przede wszystkim bezpieczne. Jeżeli taki pomysł od jakiegoś czasu już chodził ci po głowie to, teraz jest najlepszy czas, by urealnić swoje marzenia. A podwodny świat, jak dobrze wiemy, jest fascynujący! Chodźcie poskakać! Gdzie można skakać wysoko - nawet bardzo wysoko - i w pełni bezpiecznie? W parku trampolin! To miejsce, w którym dasz upust swoim emocjom, totalnie się zresetujesz, a przy okazji... poprawisz nieco swoją kondycję, świetnie się przy tym bawiąc. Co ważne, w parku trampolin dobrze będą bawić się nie tylko maluszki. To miejsce podzielone na kilka stref, gdzie każdy - i ten większy, i ten mniejszy - znajdzie atrakcje w sam raz dla siebie.

Muzyka, taniec i dobra zabawa Niezmiennie niezawodną propozycją jest wyjście do baru, pubu, czy też dyskoteki. To miejsca, w których się odprężymy, zapomnimy o trudach codziennego dnia i będziemy się po prostu dobrze bawić. W takich miejscach będziemy dobrze czuć się w towarzystwie bliskich i znajomych, ale też wtedy, gdy wyjdziemy sami - to dobra okazja do nawiązania nowych znajomości.

Majówka jest teraz, a wakacje już niebawem Lubisz podróżować? Chcesz odkrywać świat, poznawać obce kuchnie i kultury? Nie ma na co czekać! Wybierz biuro podróży, które przygotuje ofertę szytą na miarę twoich potrzeb! Nawet na długi weekend w wersji last minute dobry organizator podróży będzie w stanie coś ciekawego wam zaproponować. A jeżeli już wiecie, że majówkę na pewno spędzicie na miejscu, to zastanówcie się już nad wakacjami - im szybciej zgłosicie się do biura podróży, tym większą macie szansę na znalezienie wymarzonej oferty!

Wielkie stwory, które zapierają dech w piersiach Park Dinozaurów robi wrażenie. Gigantyczne figury rozmieszczone na dużym zielonym terenie sprawiają, że niemal natychmiast zwiedzający mają wrażenie, że znajdują się w zupełnie innych czasach. Wielkowymiarowe figury w tym stylu trafiają do parków rozrywki. Ale te mniejsze mogą już sprawdzić się na placach zabaw! Fantazyjne modele z żywicy poliestrowej i włókna szklanego mogą pojawić się też na twoim placu zabaw. Twoja pociecha z pewnością będzie zadowolona! Zaplanuj swoje sportowe aktywności pod okiem ekspertów. W zdrowym ciele zdrowy duch! Powtarzać się nie chcemy, ale by lepiej to wybrzmiało, napiszemy raz jeszcze - wiosna to idealny czas na to, by zaplanować swoje i swoich bliskich sportowe aktywności. Postawmy na spacery, jogging, rower i pływanie. Jeżeli jednak połknęliśmy - lub nasze dziecko - sportowego bakcyla i są predyspozycje ku temu, by trenować regularnie, warto pomyśleć nad znalezieniem dla siebie odpowiedniej sekcji sportowej. Wybór jest naprawdę spory i w naszych miejscowościach działa wiele klubów i mamy możliwość trenowania rozmaitych sportowych dyscyplin. Pomyślmy o tym już teraz. Szczególnie jako rodzice - rozwój ruchowy jest niezwykle istotny w prawidłowym rozwoju dziecka, a sport nie tylko trenuje ciało, ale też kształtuje charakter.

Strefa Biznesu - wyjazd na Majówkę dwa razy droższy