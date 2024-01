Gala Sportu Lubuskiego 2024. Anna Puławska i Wiktor Głazunow wyłowili już z wody worek medali. Teraz marzą o złocie w Paryżu

- Każdy sportowiec marzy o zdobyciu medalu olimpijskiego, do tego się przygotowujemy - mówi. - Mam nadzieję, że to będzie szybciej niż później. Ciężko na to pracuję, a moje dotychczasowe wyniki pokazują, że jestem w stanie osiągnąć ten cel. Rezultaty z dwóch ostatnich sezonów napawają optymizmem. Francja zawsze była dla mnie łaskawa. Zdobyłem tam dwa złote medale mistrzostw świata. Tyle, że w maratonie. Pierwszy jeszcze za juniora, drugi już jako senior. Pozostaje mi wierzyć w prawdziwość stwierdzenia: do trzech razy sztuka. Niech ten trzeci medal będzie olimpijskim.