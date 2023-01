Te miejsca są przyjazne najmłodszym. Tutaj będą czuć się bezpiecznie, a przy okazji rozwiną swoje pasje

Zdrowie i rozwój dziecka to tematy ważne dla każdego rodzica. Wybór odpowiedniego żłobka, przedszkola czy dodatkowych zajęć dla malucha bywa jednak sporym dylematem. Dlatego, jeśli jesteś rodzicem, skorzystaj z kilku wskazówek, które ułatwią decyzję. Mamy listę miejsc przyjaznych najmłodszym, które wspierają ich rozwój, kreatywność oraz dobre samopoczucie.

Przyjazny żłobek i przedszkole Prędzej czy później nadchodzi moment, w którym rodzice stają przed wyborem żłobka lub przedszkola dla dziecka. Na rynku działa wiele takich placówek, ale decyzja nigdy nie jest łatwa. To bardzo emocjonująca chwila, bo odtąd za rozwój i wychowanie naszego dziecka w pewnym stopniu będą odpowiedzialne zupełnie nowe osoby. Dla rodziców ważne jest, aby takie miejsce było jak najbardziej przyjazne, a ich pociechy czuły się w nim jak w domu. Warto więc postawić na placówkę, która nie tylko zapewnia najlepszą opiekę wykwalifikowanej kadry, ale też pomaga odkrywać talenty i zainteresowania, podchodzi indywidualnie do potrzeb dziecka oraz stawia na kreatywność. Niektóre żłobki i przedszkola oferują bogaty wachlarz ciekawych, rozwijających zajęć. Dzieci mogą uczestniczyć między innymi w zajęciach kulinarnych, tanecznych oraz minilaboratoriach, w czasie których przeprowadzają proste eksperymenty. Partnerzy Tematu Tygodnia mat. PPG Mnóstwo zabawy, ale nie tylko Ciekawą alternatywą dla żłobków są kluby dziecięce. Zazwyczaj przyjmowane są do nich dzieci do ukończenia trzeciego roku życia. Aby zostać przyjętym do klubu dziecięcego, niemowlę musi mieć co najmniej dwanaście miesięcy. W takiej placówce dziecko ma zapewnioną fachową opiekę pod nieobecność rodziców oraz całą gamę różnorodnych zajęć i aktywności, które rozwijają kreatywność oraz wyobraźnię. Spędzanie czasu z rówieśnikami jest cenne dla malucha, chociażby z racji tworzenia interakcji społecznych, a dla wielu dzieci to dobry wstęp do pierwszej wizyty w żłobku czy przedszkolu.

Jak uczyć małego poliglotę? Nie od dziś wiadomo, że języków obcych najszybciej uczą się dzieci. Wielu rodziców zastanawia się jednak, kiedy najlepiej zacząć naukę, specjaliści przekonują bez zastanowienia, że im wcześniej, tym lepiej. Maluchy mają niezwykły dar do szybkiego przyswajania języków, bo mają bardzo chłonne umysły. Poza tym szybko uczą się dobrego akcentu i wymowy. Szkoły językowe prześcigają się w różnorodności i atrakcyjności ofert. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz uczyć się języka na kursach łączących zabawę z nauką. Korzyści płynących z wczesnego kontaktu z językiem obcym jest wiele. Maluch chłonie język obcy w sposób naturalny, nie musi się go uczyć na pamięć jak osoba dorosła. Dzięki odpowiednim metodom kojarzy naukę z radością i przyjemnością.

W zdrowym ciele zdrowy duch Zajęcia sportowe dla dzieci to jedna z form spędzania przez nie wolnego czasu. Warto zadbać o aktywność naszych pociech, bo lista korzyści, jakie daje ona najmłodszym, jest długa. Ruch zbawiennie działa na ciało, ale w przypadku dzieci spełnia jeszcze inną funkcję. Rozwija ich zmysły, a przede wszystkim równowagę i koncentrację. Najchętniej w zajęciach sportowych dla dzieci biorą udział najmłodsi. To dlatego, że przedszkolaki są zazwyczaj pełne ruchu i energii, a ćwiczenia nie kojarzą im się z koniecznością czy zmęczeniem. Dlatego warto wykorzystać naturalną chęć dzieci do wykonywania ćwiczeń, by zaszczepić ją w nich na długie lata i aby nigdy nie kojarzyła im się ona z nieprzyjemnym obowiązkiem.

Mowa bez żadnych wad Każdy rodzic pragnie, aby jego pociecha wysławiała się pięknie i wyraźnie. Zanim jednak dziecko opanuje niełatwą sztukę mówienia minie sporo czasu. Często zdarza się również, że maluchy mają problem z poprawnym wysławianiem się. Do najczęstszych zaburzeń należy jąkanie oraz seplenienie. Nie zawsze konieczne jest wsparcie specjalisty, ale kiedy trudności utrzymują się długo, warto skonsultować się z logopedą, który może zaproponować terapię i odpowiednie ćwiczenia w domu. Warto też wiedzieć, że logopeda to nie tylko terapeuta od wad wymowy. Pomaga namierzyć i usunąć bariery w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Najważniejsza jest profilaktyka Choć troska o zdrowy kręgosłup powinna zaczynać się już w okresie wczesnego dzieciństwa, to obecnie nie jest to takie proste. Wszystko przez długotrwałe korzystanie z komputera, noszenie plecaka na jednym ramieniu i garbienie się, co często zdarza się wielu dzieciom. Dlatego w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć, każdy rodzic powinien zwrócić uwagę na prawidłowy rozwój sylwetki i motoryki swojego dziecka. Profilaktyka ma ogromne znaczenie. Kiedy tylko zauważymy jakieś nieprawidłowości, nie zwlekajmy z wizytą u specjalisty. Im wcześniej wykryta wada, tym łatwiej jest ją leczyć i uniknąć negatywnych konsekwencji w przyszłości.

