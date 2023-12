Kacper Frątczak, zielonogórski „Robocop”, miażdży kolejnego przeciwnika!

Podczas gali Hybrid MMA w Lesznie, Kacper Frątczak pokonał już w 43 sekundzie pojedynku Krystiana Petelę, reprezentanta Max Boxing Clubu Maku Gym Nowe Miasteczko.

- Co do samej walki, miałem okazję stoczyć ją w nowej formule, walczyłem na zasadach K1, ale na małe rękawice. Udało się ją skończyć już w pierwszej rundzie. Nie pozostaje mi nic innego, jak wyznaczać sobie kolejne cele, krok po kroku. Przygotowania trwały długo, bo to miesiące ciężkiej pracy. W ciągu miesiąca stoczyłem drugi zawodowy pojedynek – mówił Kacper Frątczak.