15-latek uciekał kradzionym samochodem przed policjantami z Gubina. Został zatrzymany w Bieżycach

W czwartek (7 grudnia) policjanci z Zespołu Patrolowo–Interwencyjnego z Gubina patrolując drogę na odcinku Żytowań – Gubin, zwrócili uwagę na prędkość i sposób jazdy busa marki Volkswagen Crafter, którego postanowili skontrolować.

- Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dając kierującemu znak do zatrzymania się - relacjonuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańkskim, kom. Justyna Kulka. - Ten widząc to, przyspieszył i z dużą prędkością zaczął oddalać się w kierunku ulicy Sikorskiego. Informacja o rozpoczęciu pościgu przekazana została do dyżurnego jednostki.