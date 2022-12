Rowerem z jednego wybrzeża USA na drugie. Mieszkaniec Zielonej Góry ma zaproszenie na najtrudniejszy i najdłuższy wyścig na świecie

– Jestem zwykłym człowiekiem, który wozi ludzi autobusem i jak każdy mam marzenia – mówi o sobie Krzysztof Fechner z Zielonej Góry. Siedem lat temu zajął się kolarstwem szosowym. Pierwszy długi dystans to była trasa do Międzyzdrojów. 300 kilometrów pokonał w 23 godziny. W tym roku przejechał najdłuższy i najtrudniejszy wyścig kolarski w Polsce – Race Around Poland. Trasa liczyła 3600 km. Zajął II miejsce i stał się członkiem elitarnej grupy pięciu zawodników w Polsce, którzy ukończyli ten wyścig. A to sprawiło, że dostał wiadomość, której się nie spodziewał.