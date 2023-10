Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Pierwsze kroki w kadrze stawiał w Lubuskiem, dokładniej w Krośnie Odrzańskim

Jest 26 marca, 2006 roku. Pogoda okropna. Deszcz zacina już od kilku dni, a Krosno Odrzańskie szykuje się do bardzo ważnego wydarzenia sportowego. Mowa o meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Europy do lat 17. Polska miała grać z faworyzowaną Belgią.

- Komentowałem, a właściwie prowadziłem ten mecz - opowiada Bogusław Zaraza. - Przyznaję, że niewiele brakowało, a do spotkania w ogóle by nie doszło. - Przed samym meczem musieliśmy wypompowywać wodę ze stadionu. Tak napadało. Na bieżni była spora warstwa wody. Wszystko pływało. Większość pracowników była zajęta spuszczaniem wody. Cudem doprowadziliśmy boisko do używalności - wspomina.