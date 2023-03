Planujesz ślub w Lubuskiem? Poznaj firmy, które pomogą Ci go zorganizować. Dzięki nim ten dzień będzie wyjątkowy! |ŚLUBNE INSPIRACJE

Każda para młoda chce, by dzień ich ślubu był dniem wyjątkowym! Pełnym magii, radości i miłości. Tym, który nie tylko oni, ale i ich goście, zapamiętają na całe życie i wspominać go będą z uśmiechem na twarzy. Aby jednak tak się stało, nowożeńcy muszą sprostać niełatwemu zadaniu organizacji dnia ślubu. Poznajcie firmy z naszego regionu, które wam w tym pomogą.

Dobre miejsce to podstawa. Bogata sala, starodawny budynek, czy może urokliwy plener? Wybór miejsca, w którym odbędzie się wesele, jest tym, czym zajmiemy się w pierwszej kolejności, zaraz po decyzji o planowanym ślubie. Organizację wesela zazwyczaj zaczynamy od wybrania miejsca, w którym mogłaby odbyć się uroczystość. Warto, by było wyjątkowe i spełniało wszystkie nasze wymagania. Wybór mamy ogromny, ale to uzgodnienie terminu jest najważniejsze. Warto się zastanowić, jaki styl nam odpowiada; zabytkowe wnętrza, pałace, dworki, a może wolimy wystrój etniczny (karczma, remiza) czy nowoczesny hotel. Nietrudno o czymś zapomnieć, dlatego od razu na początku warto omówić takie kwestie jak: ilu gości może pomieścić sala bankietowa, czy jest parkiet do tańca, klimatyzacja. Ostatnio na popularności zyskały śluby plenerowe oraz te organizowane na terenie miejsca wesela. Specjalnie przystosowane do nich miejsca bywają wyposażone w altany, które umożliwiają złożenie przysięgi w pięknej scenerii. Magiczne chwile należy uwiecznić! Sami, na własną rękę takich pamiątek sobie nie zorganizujemy. Żaden telefon komórkowy nie będzie w stanie zrobić nam takich zdjęć, do których z chęcią będziemy wracać. Do tego po prostu trzeba mieć oko i oczywiście odpowiedni sprzęt! Zatrudnienia profesjonalnego fotografa jest więc opcją wręcz podstawową.

Fotograf obsłuży nie tylko moment zaślubin, ale też uwieczni wszystkie momenty z sali weselnej. To też wspaniała pamiątka dla naszych gości! Ponadto warto pomyśleć nad sesją narzeczeńską oraz sesją małżeńską. To fantastyczna pamiątka na całe życie! Droga na ceremonię i wesele musi być elegancka i wygodna Samochód, jakim para młoda podjedzie pod kościół bądź urząd stanu cywilnego, jest tak samo ważny, jak suknia panny młodej czy orkiestra przygrywająca do tańca na weselu. Nie ma jednej zasady, którą należałoby się kierować

przy wyborze auta na ślub. Wszystko zależy od tego, jak to widzą państwo młodzi. Czy ma być na luksusowo, stylowo, a może oryginalnie? Klasyką nad klasyki jest oczywiście limuzyna, która zalet ma wiele. Poza tym, że nie sposób jej nie zauważyć, to daje też ona możliwość komfortowej podróży. Poza tym komfortowa limuzyna daje możliwość podróży w towarzystwie kilku osób! Nie trzeba ograniczać się więc tylko do zabrania świadków, czy podróży samej pary młodej. Taka przejażdżka z pewnością doda nowożeńcom otuchy i da wiele radości wszystkim tym, którzy w limuzynie się znajdą. Jeżeli natomiast z jakichś względów limuzyna nie jest dla was, to wypożyczalnie tych ekskluzywnych pojazdów, wypożyczają też inne auta.

O dobrą zabawę na weselu zadba dj Jeżeli organizujemy wesele, na którym chcemy, by wszyscy dobrze się bawili, musimy zadbać o odpowiednią oprawę muzyczną. Kiedyś na weselu musiała być orkiestra. Dziś czasy się zmieniły i z ogromną chęcią młodzi stawiają na dj'a. Powód? Dj zapewni muzykę taką, na jakiej wam zależy. Będzie w stanie zaspokoić gusta muzyczne wszystkich gości. Co więcej, sami macie wpływ na to, co będzie grane na waszym weselu. Ponadto dj'e często też pełnią rolę wodzirejów. Mogą przeprowadzić dla nas oczepiny i będą zagrzewać naszych gości do tańca i dobrej zabawy. O dobrą zabawę i moc wspomnień zadba... fotobudka! Fotobudka to prawdziwy przebój ostatnich lat na weselach. Wielu gości nie wyobraża już sobie tej uroczystości właśnie bez takiej atrakcji. W fotobudce dobrze bawią się wszyscy bez wyjątku - i młodsi i starsi, i nowożeńcy i ich goście. Zasada jest prosta: wystarczy podejść do supermaszyny, narzucić fikuśne elementy (choć niekoniecznie), ustawić się w kilka sekund do zdjęcia i... gotowe! Z fotobudki wychodzi wydrukowany pasek zdjęć, który każdy może zabrać sobie na pamiątkę. Dodatkowo państwo młodzi będą mieli wgląd w to, jak bawili się ich goście. Fotobudka to miejsce dobrej zabawy i gwarancja wielu zabawnych zdjęć, stanowiących dobrą pamiątkę z weselnej imprezy.

Panna Młoda musi zadbać o dobry look! Oczy wszystkich w czasie ślubu i wesele skoncentrowane są przede wszystkim na pannie młodej, która tego dnia chce wyglądać naprawdę wyjątkowo. Dlatego też w dniu ślubu warto skorzystać z usług fryzjerskich i kosmetycznych. Dzięki profesjonalistom panna młoda wyglądać będzie olśniewająco, a jej fryzura i makijaż będą też trwałe, co jest szczególnie ważne w dniu ślubu i wesela.

Jakie fryzury są na topie? Popularne są luźne, rozpuszczone, lekko kręcone włosy. Nadal modne są także koki, jednak mają one nowoczesne formy. Wiele pań decyduje się również na opaski, czy wianki. Jednak można powiedzieć, że czasy się zmieniły. Już nie tak dużym stopniu opieramy się na modzie, a wybieramy to, co nam najbardziej odpowiada. Wiele osób inspiruje się także tzw. stylem boho, który kojarzymy z letnimi, zwiewnymi i przede wszystkim wygodnymi sukienkami.

Natomiast makijaż ślubny powinien podkreślać urodę, ale także współgrać z fryzurą, suknią i osobowością panny młodej. Makijaż ślubny, według opinii wielu stylistek jest umiejętnym połączeniem makijażu dziennego, wieczorowego i przeznaczonego do fotosesji. W przypadku makijażu do ślubu istotna jest nie tylko staranność, ale także trwałość. Makijaż ślubny powinien podkreślać urodę panny młodej, ale także – podobnie jak strój - współgrać z fryzurą i osobowością panny młodej. Jak każdy, dobrze wykonany makijaż, musi skutecznie maskować niedoskonałości cery. Należy zwrócić baczną uwagę też na kolory. Kolorystykę makijażu ślubnego dobiera się, uwzględniając kolor sukni panny młodej i dodatków. Dlaczego? Od tego, czy suknia jest w kolorze czystej, chłodnej bieli, czy też ciepłego odcienia ecru, zależy, czy będziemy używać barw chłodnych, czy ciepłych. Znaczenie ma typ urody panny młodej, a także kolor kompozycji kwiatowej. Do tego rodzaju makijażu nie powinno się stosować też mocnych i jaskrawych barw. Lepszym wyborem są delikatne, stonowane, naturalne odcienie.

Ale co najważniejsze: w tym wszystkim chodzi przecież przede wszystkim o to, by panna młoda nie tylko wyglądała zjawiskowo, ale przede wszystkim - czuła się pięknie!

Weselny tort powinien być smaczny i... piękny! Prezentacja i krojenie ślubnego tortu to jeden z najważniejszych momentów wesela. Nic więc dziwnego, że tort powinien być on nie tylko smaczny, ale i pięknie się prezentować. Jego wygląda podlega takim samym modom, jak pozostałe elementy towarzyszące ślubowi i weselu. Jakie są najnowsze trendy? Jeszcze nie tak dawno ślubny tort musiał wręcz ociekać dodatkami i zdobieniami. Teraz liczy się przede wszystkim styl i skromna elegancja, które przejawiają się w prostocie formy i naturalnych zdobieniach. Skromny kształt i żywy kwiaty to największy hit tego sezonu. Jeśli chodzi o smak, najlepsi ślubni cukiernicy polecają sezonowe owoce.

