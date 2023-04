Picasso w Lubuskiem. Niezwykłe prace słynnego artysty można oglądać w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach

Wartość edukacyjna

- Cieszę się, że Żarski Dom Kultury jest otwarty na tego typu przedsięwzięcia i mieszkańcy naszego miasta będą mogli obejrzeć taką wystawę. Pablo Picasso to najsłynniejszy artysta dwudziestego wieku, bardzo cenionym, to współtwórca kubizmu. taką wsytawę chętnie obejrzą znawcy sztuki, ale ma tez ona wartość edukacyjną - mówi Danuta Madej, burmistrz Żar. - Pewną przeszkodą jest wstęp, ale jeśli szkoły będą zainteresowane, pomyślimy o rozwiązaniu tej kwestii.

Wystawę można oglądać w SWA do 5 maja.