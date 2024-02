Niezapominane studniówki w Lubuskiem. Tak bawili się nasi maturzyści w miniony weekend

Pięknie i naturalnie

Ile to kosztuje

W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z kilku studniówek w Lubuskiem z minionego weekendu. Tradycyjny polonez, a potem przednia zabawa, tak w skrócie można opisać studniówkowe bale. Koszt imprezy, to w zależności od lokalizacji, ilości osób - ok. 600 - 700 zł od pary. W koszt wlicza się salę, catering, dj - a, fotografa. Do tego trzeba doliczyć zakup stroju, dodatków, często profesjonalny makijaż. A po zabawie maturzyści liczą już tylko dni do najważniejszego egzaminu w ich życiu.