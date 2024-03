Oto najlepsze zdjęcia na świecie w 2024 roku! Rozdano nagrody Sony World Photography Awards

Sony World Photography Awards to znany na całym świecie konkurs fotograficzny organizowany przez World Photography Organisation. Należ on do największych światowych wydarzeń w branży fotograficznej. Za nami 17. edycja konkursu. Uczestniczący w nim fotografowie, zarówno uznani, jak i początkujący, mają wyjątkową okazję do zaprezentowania światu swoich dokonań (udział w konkursie jest darmowy).

Prace uczestników ocenia anonimowo jury, w skład którego wchodzą wybitni eksperci z branży fotograficznej. Zdjęcia zwycięzców i finalistów konkursu prezentowane są na prestiżowej, corocznie organizowanej wystawie w londyńskim Somerset House. W tym roku wystawa jest planowana od 19 kwietnia do 6 maja 2024 r.