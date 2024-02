Która pizza jest ulubioną pizzą Polaków? Te smaki wybieramy najczęściej

Z danych sieci Da Grasso wynika, że najchętniej wybieraną pizzą wśród Polaków jest capricciosa. Ta klasyczna kombinacja sosu pomidorowego, sera, szynki, pieczarek i oregano zdobyła serca wielu miłośników pizzy w Polsce.

Jednym z kluczowych czynników, które przyczyniają się do popularności capricciosy, jest jej wszechstronność i zróżnicowany smak. Dla wielu osób jest to po prostu bezpieczny wybór, połączenie tradycyjnych składników, które każdy zna i lubi. Szynka i pieczarki to klasyka, która zawsze sprawdza się w połączeniu z chrupiącym ciastem i aromatycznym sosem pomidorowym. To danie, które zadowala nawet najbardziej wybredne podniebienia i zawsze zachwyca swoim niepowtarzalnym smakiem. Dodatkowo, capricciosa idealnie komponuje się z różnymi sosami i dodatkami, pozwalając na kreatywne modyfikacje i dostosowywanie do indywidualnych preferencji smakowych – tłumaczy Rafał Piasecki z Da Grasso.