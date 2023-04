Przygotuj dom i ogród na wiosnę! O czym warto teraz pomyśleć?

Jeżeli latem chcemy czuć się w swoich czterech kątach w pełni komfortowo to... musimy zadbać o to właśnie teraz! Tak, jak lato jest czasem błogiego wypoczynku, tak wiosna jest czasem porządków i planowania pewnych prac. To właśnie teraz jest najlepszy czas na podjęcie się określonych działań w naszym domu i ogrodzie, by móc w pełni się nimi cieszyć już za kilka miesięcy!

Bo w domu musi być klima(t) Już od kilku lat obserwujemy zmiany klimatu, a gorąc coraz bardziej daje nam się we znaki. Letnie miesiące są coraz cieplejsze. Wiele osób narzeka na zbyt wysokie temperatury, a domowe wentylatory nie przynoszą dostatecznej ulgi. Powoduje to nie tylko dyskomfort, ale dla wielu osób jest to po prostu niebezpieczne ze względu na ich stan zdrowia, czy też wiek. Ale nie jest to sytuacja bez wyjścia - ratunkiem jest klimatyzacja. Proces założenia klimatyzacji w domu nie jest skomplikowany. Wystarczy zatrudnić fachowców, a oni o wszystko zadbają z najwyższą starannością. Nie jest też prawdą, że instalacja klimatyzacji zniszczy nasze wnętrza i spowoduje niemałą "demolkę". Przy dzisiejszej technologii proces ten przebiega szybko i sprawnie. Właśnie teraz jest najlepszy moment na to, by zamówić montaż klimatyzatora. Czasu jest dość, by znaleźć firmę, omówić z nią szczegóły i przejść do działania. Już dziś zadbaj o to, by z chęcią spędzać w domu nie tylko chłodne wieczory, ale też całe dni, a poczucie komfortu nie opuszczało cię nawet na krok.

Spraw, by twój dom był EKO! To duża oszczędność Kiedy, jeśli nie teraz?! Ceny energii coraz częściej przyprawiają nas o zawrót głowy. Ale możesz to zmienić. Postaw na OZE! Montaż pompy ciepła, fotowoltaiki czy turbiny wiatrowej nie tylko pomaga środowisku, ale też przynosi realne korzyści właścicielowi nieruchomości. Są to inwestycje, które w przyszłości zwrócą się w postaci niższych rachunków za ciepło, czy prąd. Dodatkową zachętą może być dofinansowanie z programów takich jak „Moje Ciepło” czy „Mój Prąd”.

Dlaczego warto postawić na odnawialne źródła energii? Powodów jest wiele, ale te najważniejsze to: Jakie są plusy inwestycji w odnawialne źródła energii? Można ich wskazać wiele, a najważniejsze to: (wspomniane już) niższe rachunki, wygoda i większa niezależność - urządzenia są praktycznie bezobsługowe, rzadko ulegają awariom i w przypadku prądu nie jesteśmy uzależnieni od zewnętrznych dostawców, korzyści dla środowiska – OZE to źródła energii, które m.in. ograniczają emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Firmy świadczące usługi z tego zakresu powiedzą wam też, jak uzyskać dotacje do zakupu paneli fotowoltaicznych, czy pompy ciepła. Wkoło niech będzie zielono! Wiosna to czas bardzo ważnych prac w naszych ogrodach. Jeżeli mamy swój mały zielony zakątek, to zadbajmy o niego należycie już teraz. Po pierwsze: zadbaj o trawnik. Może trawa z rolki? A dlaczego nie?! To superwygoda! A nic tak nie cieszy oka, jak równa, piękna, zielona trawa! Możesz zadbać o to samodzielnie, ale możesz też zatrudnić do tego profesjonalistów, którzy od A do Z zajmą się twoim trawnikiem. Kiedy trawa już będzie nie możesz zapomnieć o zakupie choćby kosiarki - najlepiej udać się do specjalistycznego sklepu i zakupić te narzędzia i sprzęty, które są niezbędne do utrzymania ogrodu w należytym stanie i porządku.

Kiedy jest już trawa, wybierzmy kwiaty, krzewy oraz drzewa. Już na samym początku zaplanujmy, gdzie, co zasadzimy. Pamiętaj: rośliny też mają swoje upodobania. Są te, które lubią słońce i te, które go wręcz nie znoszą. Dlatego ogród trzeba dobrze zaplanować. Jeśli nie masz takiej wiedzy, co, gdzie warto zasadzić, poradź się fachowców, dopytaj, kupując kolorowe nasadzenia w sklepie ogrodniczym. Ważna rada: sadzonki kwiatów, drzewek, czy krzewów, najlepiej jest kupować w sklepach ogrodniczych, w szklarniach. Są one zdecydowanie lepsze niż te z marketowych półek.

Kiedy mamy już trawę i rośliny, zastanów się nad zakupem małej architektury. Stolik, ławka, czy altanka, na pewno w letnie, ciepłe dni, będą cieszyć się wzięciem wśród domowników, a i ucieszą waszych gości. W ogrodzie sprawdzą się też palety. Jeżeli lubisz majsterkować, zastanów się, czy nie stworzyć ogrodowych mebli z palet. Wystarczy jedno popołudnie, a stworzysz wypoczynkowe cudo i to pod wymiar. Na palety wystarczy narzucić wygodne poduchy i gotowe! Jeśli chcesz, możesz je też pomalować. Z palet poza stolikiem, czy siedziskami, można stworzyć też ogrodzenie albo skrzynie na kwiaty. Wyczarować można z nich cuda!

