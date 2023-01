II LO i Gastronomik to najlepsze szkoły średnie w Gorzowie. Jak wypadły licea i technika w rankingu „Perspektyw”?

- Przemysłowa pierwsza w mieście! - cieszą się w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Przemysłowej. W czwartek 12 stycznia opublikowany został doroczny ranking „Perspektyw”, a w nim II LO okazało się najlepsze wśród liceów w Gorzowie. W rankingu ogólnopolskim dało to ogólniakowi 137. miejsce, a w regionie - trzecią pozycję w Lubuskiem (lepsze było I LO w Zielonej Górze oraz Społeczne LO w Żarach). Jeśli chodzić o Ranking Olimpijski, szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie.

- Duma z wysokiej pozycji rankingowej to świadomość, że to nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych dbających o dobre warunki naszej pracy - mówią w II LO.

Wśród techników najlepszą w Gorzowie okazał się Gastronomik. W rankingu ogólnopolskim zajął 146. miejsce, co dało mu czwartą pozycję w Lubuskiem (za Budowlanką w Zielonej Górze, żarskim Ekonomikiem i technikum w Witnicy).