Kończy się historia domków dla powodzian w Nowej Soli. Co tutaj powstanie?

Inwestycje w Nowej Soli. Znikają kontenerowe domki

Kończy się historia domków dla powodzian w Nowej Soli. Co tu...

Inwestycje w Nowej Soli. Będą kolejne bloki

- Większość kontenerów już zniknęła. Mam nadzieję, że uda nam się uporać z tym tematem do końca przyszłego roku - przyznał prezydent Milewski.

Dwa nowe bloki mają mieć łączną powierzchnię mieszkalną 2806,60 m2. To 65 mieszkań, w tym cztery dla osób niepełnosprawnych o powierzchni od 38,90 do 66,80 m2.

Będzie to zapowiada wcześniej inwestycja miejska realizowana w ramach programu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. W Nowej Soli i gminach Lubuskiego Trójmiasta ma powstać tysiąc mieszkań z tanim czynszem. Jak to możliwe? - pisaliśmy we wrześniu ubiegłego roku.