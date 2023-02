W naszych miastach jest okazja, aby skorzystać z darmowej pomocy prawnej. Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Coroczna akcja, która tym razem potrwa od 20 do 26 lutego, ma zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Ta inicjatywa trwa zaledwie tydzień, ale jest niezwykle ważna. W tym czasie każda osoba potrzebująca pomocy może udać się do sądu, prokuratury, na komendę policji lub do organizacji pozarządowej i tam uzyskać niezbędne wsparcie. Istotne jest, aby ta wiedza była ogólnodostępna. To jest duży problem, bo są osoby, które z różnych względów znalazły się na życiowym zakręcie, są w patowej sytuacji i często nie widzą wyjścia z tej matni. To wyjście jest, ponieważ ta pomoc pokrzywdzonym to nie tylko porady prawne czy psychologiczne, ale również wsparcie materialne. Ta pomoc jest faktyczna, a jej celem jest to, aby nie zostawiać tych osób samych w potrzebie - mówi Olimpia Tomczyk-Iwko, wicewojewoda lubuski.