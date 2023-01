Uwaga kierowcy! Będzie ślisko! IMGW ostrzega przed oblodzeniem na drogach w Lubuskiem. Kiedy wystąpi?

Ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego

Ważne informacje dla kierowców

Co roku więc powtarza się ten sam scenariusz – zima zaskakuje większość kierowców. Jak nie popełniać tego błędu? Kiedy widzimy, że za oknem leży śnieg, a temperatury są niskie, warto założyć sobie o 20-30% więcej czasu na dojazd do wyznaczonego miejsca.

- Unikniemy dzięki temu zbędnego stresu, a co za tym idzie, zmniejszymy ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze – radzi Zbigniew Weseli, Dyrektor Szkoły Jazdy Renault. - Oczywiście nasz samochód powinien być dobrze przygotowany do jazdy w takich warunkach. Wcześniej wymienione opony i przegląd techniczny auta to czynności niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa, gdy zastanie nas zimowa aura.

Hamowanie na ślizgawce

Znacznie wydłużona droga hamowania to coś, na co w zimie musi przygotować się każdy kierowca. Zachowanie odpowiedniego odstępu od samochodu przed nami to klucz do bezpiecznej jazdy i uniknięcia niepotrzebnych stresujących sytuacji na drodze, stłuczek, a nawet wypadków.

Pamiętajmy, aby przed skrzyżowaniem wcześniej niż zwykle rozpocząć proces zatrzymywania i delikatnie nacisnąć pedał hamulca. Sprawdzimy tym samym stan oblodzenia nawierzchni, ocenimy przyczepność kół i w efekcie zatrzymamy samochód w odpowiednim miejscu – doradzają trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Kiedy przy prędkości 80 km/h droga hamowania na suchym asfalcie wynosi 60 metrów, na mokrym już prawie 90 metrów, czyli o 1/3 więcej.