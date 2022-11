W Nowej Soli szykuje się nowa atrakcja dla dzieci i młodzieży. Prace ruszą wiosną

Przetarg na budowę parku trampolin w Nowej Soli wygrała firma educarium z Bydgoszczy. W lutym ubiegłego roku miasto szacowało, że koszt przedsięwzięcia wyniesie niecałe pół miliona złotych i będzie to niewiele więcej.

Początek inwestycji planowany jest 1 marca przyszłego roku.

- Będzie to nie tylko park trampolin, ale strefa rekreacji. W takim miejscu można też poprzez zabawę uczyć się i np. poznać pojęcie siły odśrodkowej, co na pewno przyda się na fizyce - mówi Łukasz Szymborski, dyrektor techniczno – handlowy w firmie educarium. - Dodatkowo, w tym przypadku, będzie możliwa integracja między dziećmi. Trampoliny będą połączone. Można będzie przeskakiwać pomiędzy nimi. To ważny aspekt społeczny. Przez czas pandemii dzieciom z pewnością brakowało wspólnych zabaw.