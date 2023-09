Kto najlepiej buduje? Liderzy lubuskiej branży budowlanej zostaną docenieni. Jutro Gala Budownictwa w Zielonej Górze!

Dzień Budowlańca. Gala Budownictwa w Zielonej Górze

We wtorek, 26 września w Zielonogórskiej Palmiarni Lubuska Izba Budownictwa organizuje XIXX Galę Budownictwa. W uroczystości wezmą udział laureaci konkursu, przedstawiciele firm członkowskich izby i zaproszeni goście.

- Wydarzenie to jest okazją do uhonorowania najważniejszych osiągnięć w branży budowlanej na terenie województwa lubuskiego oraz wręczenia prestiżowych nagród – Lubuskich Misterów Budowy - informuje Lubuska Izba Budownictwa.

O konkursie

Historia konkursu sięga roku 1994. Jego celem jest nie tylko promocja najlepszych realizacji budowlanych, ale także zachęcanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości budownictwa w zakresie architektury, konstrukcji, wykonawstwa robót, trwałości obiektów i ekonomiki inwestycji. Należy podkreślić, że zgodnie z regulaminem do konkursu kwalifikowane są jedynie obiekty budowlane zlokalizowane na terenie województwa lubuskiego i oddane do użytkowania w roku poprzednim.