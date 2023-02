Bycie eko jest takie proste! Zastosuj się do tych rad, a pomożesz środowisku, zadbasz o zdrowie i naszą planetę, a przy okazji zaoszczędzisz

Ekologia zaczyna się w domu. A w zasadzie to od domu

Decydując się na budowę domu, czy też zakup mieszkania, skoncentrujmy się na tym, by nasze cztery kąty były ekologiczne. Jeśli nasze "M" będzie eko, to będzie to korzystne, nie tylko dla naszej planety i środowiska, ale również dla naszego portfela. Bo eko równa się oszczędność. Na co więc powinniśmy zwrócić uwagę?

Przede wszystkim musi być on wykonany nie tylko zgodnie ze sztuką budownictwa, ale również z materiałów wysokiej jakości. Takich, które mówiąc najprościej "będą trzymać ciepło". Przegrody zewnętrzne, czyli fundamenty i podłogi na gruncie, ściany zewnętrzne, połacie dachu i strop muszą charakteryzować się bardzo wysoką izolacyjnością termiczną. Poza - najogólniej mówiąc - ociepleniem liczy się też stolarka okienna, o czym często zapominamy.

Warto też zainwestować w pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Przy dzisiejszych cenach energii i ciepła te inwestycje bardzo szybko się zwrócą. Odpowiednio dobrana fotowoltaika umożliwia częściowe lub całkowite uniezależnienie nieruchomości od dostaw energii z zewnątrz.