Ubecy nie dawali mu spokoju. Grozili śmiercią. Nie dał się złamać. Historia sierżanta Emila Wałukiewicza z Bytomia Odrzańskiego

– Pamiętam, jak spacerował ulicą Kożuchowską. Mieszkał na dole Bytomia, jak się na Nową Sól jedzie. Zawsze szedł elegancki, w takim bereciku. Był przystojny. Tak go pamiętam, jako młoda osoba – mówi jedna z mieszkanek, którą spotykamy na miejscowym cmentarzu, niedaleko nowego pomnika sierżanta Emila Wałukiewicza. – Chodził do kościoła w długim płaszczu – dodaje sporo młodszy Adrian Hołobowicz, radny Bytomia.

Obrońca Warszawy

Urodził się na terenie obecnych Czech. We Lwowie ukończył szkołę rzemieślniczą w zawodzie elektromonter. Pracował z ojcem w miejskiej elektrowni. Był pasjonatem latania. Uzyskał stopień samodzielnego instruktora szybownictwa. Pasję dzielił z Bronisławem Sołtysiakiem, który został wojskowym pilotem. Ożenił się z jego siostrą Stanisławą w 1937 roku. – Rok później urodził im się syn Jerzy, którego znamy, jako pracownika spółdzielni niewidomych oraz kościelnego w naszej parafii – opowiada ciekawostki z życiorysu sierżanta Andrzej Perlak. Z kilkuletnich badań historii żołnierza, które prowadzi mieszkaniec Bytomia Odrzańskiego, wynika też, że Emil został powołany do wojska w 1938 roku. Odbył przeszkolenie lotnicze. Przydzielono go do jednostki wojskowej na Okęciu i skierowano do szkoły podoficerskiej.