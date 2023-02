Lubuski informator medyczny. Tu zadbasz o zdrowie, piękny wygląd i dobre samopoczucie. Idzie wiosna - to dobry czas na troskę o siebie!

Otyłość jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie. Jej konsekwencje mogą być bardzo poważne, bo przyczynia się do wielu chorób, takich jak choroby serca, cukrzyca, choroby układu oddechowego czy pokarmowego. Leczenie otyłości wymaga zmiany stylu życia, takich jak regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta. Jednak w przypadku, kiedy pacjent ma poważne problemy zdrowotne związane z otyłością konieczne może być leczenie chirurgiczne. Obejmuje ono szereg procedur - między innymi operacje ograniczenia żołądka, które zmniejszają wielkość żołądka, aby pacjent mógł spożywać mniejsze porcje jedzenia. Chirurgiczne leczenie otyłości może pomóc pacjentom schudnąć i poprawić ich stan zdrowia, ale przed podjęciem decyzji o leczeniu chirurgicznym, pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem i dokładnie przeanalizować wady i zalety takiego rozwiązania.

Dieta odgrywa bardzo ważną rolę w utrzymaniu dobrego zdrowia i samopoczucia. Odpowiednie odżywianie może pomóc nie tylko w zachowaniu prawidłowej wagi, ale także w zapobieganiu wielu chorobom. Istnieje wiele różnych rodzajów diet, które mogą być dostosowane do różnych potrzeb żywieniowych czy preferencji smakowych. Jednak wybór odpowiedniej nie zawsze jest łatwy. Wtedy warto skorzystać ze wsparcia specjalisty, jakim jest dietetyk. Dietetycy oferują indywidualne porady żywieniowe, które uwzględniają potrzeby i cele zdrowotne każdej osoby. Pomagają również w zrozumieniu roli poszczególnych składników odżywczych - jakie wartości odżywcze znajdują się w różnych produktach spożywczych oraz jakie nawyki żywieniowe warto wypracować. W przypadku osób z chorobami przewlekłymi lub alergiami żywieniowymi dietetyk może pomóc w dostosowaniu diety do specyficznych potrzeb.

Choroba może zdarzyć się każdemu. Niezależnie od tego, jakie schorzenie nas dotknie, warto zasięgnąć porady fachowca. Z pomocą przychodzą między innymi wielospecjalistyczne poradnie medyczne. To miejsca, w których pacjenci mogą uzyskać kompleksową opiekę, obejmującą wiele dziedzin, bo takie poradnie zatrudniają zwykle lekarzy kardiologów, neurologów, endokrynologów czy dermatologów. Dzięki temu pacjenci mają możliwość skorzystania z porad wielu specjalistów, bez konieczności szukania pomocy w różnych miejscach. Wielospecjalistyczne poradnie medyczne oferują również wiele innych usług, w tym diagnostykę, zabiegi medyczne, rehabilitację oraz porady dotyczące zdrowia i profilaktyki chorób. Wielospecjalistyczne poradnie medyczne są szczególnie ważne dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, które wymagają długotrwałego leczenia przez specjalistów z różnych dziedzin medycznych. W takich przypadkach lekarze pracują razem, aby zapewnić pacjentowi kompleksową opiekę medyczną i koordynować opiekę w celu zapewnienia najlepszych wyników leczenia.

Dbanie o urodę jest ważne nie tylko dla kobiet, ale także dla coraz większej grupy mężczyzn. To kwestia dobrego samopoczucia oraz naszego wizerunku. Pewne elementy pielęgnacji jesteśmy w stanie wykonać w domu, ale są takie zabiegi, które wykonamy tylko w gabinecie kosmetycznym. Obejmują one szeroki zakres usług, takich jak masaż twarzy czy specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne. W celu poprawy swojego wyglądu coraz więcej osób korzysta również z medycyny estetycznej. Już w trakcie jednorazowej wizyty w gabinecie można pozbyć się zmarszczek, wykonać lifting twarzy, czy też zmienić kształt ust, a wszystko to bez konieczności zastosowania skalpela. Ważne jednak, aby tego typu zabiegi wybierać z rozwagą i przeprowadzać je pod nadzorem doświadczonych specjalistów.

Zabiegi terapii manualnej to specjalistyczne metody leczenia, które wykorzystują ręczne techniki terapeutyczne w celu poprawy ruchomości, elastyczności i funkcjonalności tkanek miękkich i stawów. Techniki terapii manualnej mogą być wykonywane przez fizjoterapeutów, osteopatów lub masażystów. Zabiegi pomagają w leczeniu różnych schorzeń, takich jak bóle kręgosłupa, bóle mięśniowe, migreny, a także dysfunkcje stawów i mięśni. Są szczególnie skuteczne w przypadku bólu pleców, szyi i kolan. Zabiegi terapii manualnej są zwykle stosowane jako uzupełnienie innych metod leczenia - ćwiczenia fizyczne, fizykoterapia lub farmakoterapia. Przed rozpoczęciem terapii manualnej zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, aby ocenić, czy dana metoda jest odpowiednia dla danego pacjenta i jego schorzenia.

Zyskaj zdrowy i piękny uśmiech

Trwałe i mocne uzębienie to wizytówka każdego człowieka. Ale zdrowe zęby to nie wszystko. Równie ważny jest ich ładny wygląd. Tu z pomocą przychodzi stomatologia estetyczna, która pomaga pacjentom spełnić marzenie o doskonałym wyglądzie uzębienia i pozwala im cieszyć się z zachwycającego uśmiechu. Do najbardziej popularnych zabiegów stomatologii estetycznej należą między innymi: wybielanie zębów, zakładanie koron, mostów oraz licówek porcelanowych, czyli estetycznych i mało inwazyjnych uzupełnień pozwalających na zmianę koloru oraz kształtu zębów, a także ortodoncja umożliwiająca korygowanie niewłaściwego ustawienia zębów.

Sposób na piękne stopy

Nasze stopy niosą nas przez świat. To dzięki nim możemy przemieszczać się, wędrować i spacerować. Są podstawą i oparciem dla naszego ciała. Warto dobrze o nie zadbać! Jak to zrobić? Warto skorzystać z pomocy specjalistów i umówić się na wizytę do podologa, który dokładnie oceni stan stóp i skóry, a następnie wykona odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne. Ich głównym celem jest poprawa zdrowia i kondycji stóp, a także zapobieganie różnym chorobom i schorzeniom. Zabiegi te mogą obejmować usuwanie zrogowaciałej skóry, usuwanie modzeli, wycinanie odcisków, przycinanie paznokci, leczenie grzybicy paznokci, a także konsultacje dotyczące higieny stóp i odpowiedniego doboru obuwia.