Gryf pilnie potrzebuje domu. To pies, który od lipca jest w klinice, ale jest już zdrowy i musi wyjść, wyjść do domu

Psy do adopcji. Domu potrzebuje Gryf

Gryf to piękny pies w typie teriera z tragiczną historią, którą ma za sobą, a może mieć jeszcze świetną przyszłość. Jeśli tylko ktoś się znajdzie, kto ofiaruje mu dom. Obecnie pies przebywa w klinice weterynarii w Gorzowie Wlkp. Jest już zdrowy. Musi wyjść, wyjść do domu, którego nie ma. Może to być dom na stałe, a może tylko tymczasowy.

- Błagamy o udostępnienia! Gryf nie może już czekać, nie mamy już czasu i nie mamy go gdzie zabrać - apelują wolontariusze z Biura Ochrony Zwierząt w Zielonej Górze.

Kontakt w sprawie adopcji: 666 605 391.